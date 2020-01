Las nueve frases que dejó la primera intervención de Jordi Cruyff como entrenador de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El nuevo DT de la Selección de Ecuador, fue presentado el lunes 13 de enero del 2020 para los próximos tres años y desde ese mismo día, se empapó del funcionamiento y del trabajo realizado por la FEF y sus diversos estamentos en el balompié nacional.

A continuación, presentamos los frases más relevantes del hijo de la leyenda del ‘Barça’ y ahora timonel de la Tri durante una rueda de prensa realizada en el edificio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, este jueves 16 de enero:



1. Sobre el asesoramiento que pudiera brindar a Jorge Célico en el Preolímpico:



“No estoy todavía en posición de aconsejar al profesor Célico, que conoce a los jugadores mejor que yo. Lo mejor es mantener respeto y dejar trabajar”



2. Sobre su filosofía:



“Soy ambicioso y quiero ganar todo lo que pueda, disfrutar es importante, pero quiero competir y ganar”



3. La conformación del equipo:



“Voy a hacer una buena combinación entre jugadores jóvenes y de experiencia”



4. La convocatoria de legionarios y nacionales:



“No diferencio al ecuatoriano que juega en México con el que juega en la liga local”.



5. El regreso de Felipe Caicedo:



“Hay ciertas cuestiones que prefiero no hacer nunca, que es hablar sobre un jugador en específico. Habrá una conversación personal, pero no lo voy a exponer”.



6. El corto tiempo para implementar una idea de juego antes del debut



“Ahora la cuestión será la adaptación rápida con mensajes y un plan simple. Mi trabajo estará enfocado, junto a mi cuerpo técnico, en comunicarme con ellos lo antes posible. Usaremos videos y mensajes del esquema táctico”.



7. La altitud de Quito como aliado



“Ahora entiendo el mito de la altura. Una cosa es leerlo y la otra es sufrirlo. Esa es una ventaja importante. No es inteligente de mi parte dar una opinión sobre la localía. Lo mejor es escuchar a gente con más experiencia en estos temas”.



8. Lo que busca del equipo



“Me gustaría que el equipo compita hasta el final con balón y sin balón. Hay poco tiempo. Mi ‘staff’ técnico será clave junto al profesor Célico. Vamos a diseñar un plan sencillo. Hay que ser realistas en dónde estamos y a donde queremos llegar”.



9. Su adaptación al país



“En el fútbol ya no hay fronteras. Ahora todo se trata de la capacidad que uno tiene para entender cosas culturales, forma de jugar, nutrición y como viven los jugadores. No creo que sea difícil. He estado en China, que todo es diferente. Seguro esto será más sencillo que allá”.