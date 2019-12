Francisco Egas:  ‘Estamos en horas claves para presentar la estructura técnica de la FEF’

LEA TAMBIÉN

El presidente de la FEF, Francisco Egas, evitó detallar los avances en el proceso de contratación de un nuevo entrenador para la Selección mayor. Esto, luego de que el vicepresidente Jaime Estrada, adelantara que el DT ya estaría en el país.

“No he escuchado las declaraciones de Jaime, pero no me voy a pronunciar ante eso porque solo generaría especulación”, dijo el directivo la tarde de este

17 de diciembre, durante una rueda de prensa en la FEF.



Según él, el Directorio busca consolidar un proyecto a largo plazo, enfocado en competiciones futuras. Egas mencionó que durante el 2019 trabajaron en reforzar las bases del fútbol nacional.



“Lo que puedo decir es que estamos en horas claves para presentar la estructura técnica de la FEF. Esto no es de levantar el teléfono y llamar al entrenador que gane una encuesta”, dijo Egas, respecto al proyecto que

manejan.



Según él, la nueva estructura estará conformada por cerca de 15 personas, lo que generaría una fuerte inversión económica para el organismo. Lo que sí adelantó, es que Jorge Célico, entrenador de la Selección Sub 23, formará parte de ese proyecto.