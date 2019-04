El Flamengo quiere seguir la estela del Peñarol en la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

El Flamengo brasileño recibirá este jueves, 11 de abril del 2019, en el Maracaná al San José boliviano con el objetivo de seguir la estela del Peñarol en el Grupo D de la Copa Libertadores, en el que lucha por el liderato con el equipo uruguayo.

El conjunto carioca es segundo en la tabla con 6 puntos y confía en conseguir una victoria que le iguale con el Peñarol, que este martes 9 de abril superó por 1-0 al Liga de Quito y acumula 9 unidades.



El equipo ecuatoriano es tercero con 4 puntos y el San José es colista con uno, pero los dirigidos por Abel Braga no se confían.



"Es un partido fundamental para conseguir la clasificación. Logramos una victoria importante en Bolivia, después conseguimos sumar otros tres puntos contra la LDU. Lamentablemente no lo logramos contra el Peñarol. Es un juego de extrema importancia y con seguridad la victoria es el pensamiento de todos", aseguró este miércoles 10 de abril el portero del Flamengo Diego Alves.



En una rueda de prensa antes del último entrenamiento para el encuentro con los bolivianos, Alves advirtió de que el San José es un equipo preparado frente al que hay que tener "cautela".

El equipo titular del Flamengo es un misterio y solo podrá intuirse tras el entrenamiento de esta tarde.



Gabriel Barbosa, 'Gabigol', artillero del conjunto carioca no podrá actuar por la suspensión que tendrá que cumplir tras su expulsión en el partido que el Flamengo perdió contra el Peñarol (0-1).



Tampoco jugará quien podría ser su sustituto, el colombiano Fernando Uribe, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo, y Lincoln, que también podría ocupar esa posición, no fue inscrito en el torneo por la lesión que sufrió con la selección brasileña en el Campeonato Sudamericano Sub 20 y que le tendrá por lo menos tres meses de baja.



Braga tendrá que escoger para sustituir a Gabigol entre el joven Vitor Gabriel, de 19 años, quien sólo lleva diez partidos con los profesionales, Bruno Henrique o Vitinho.

El San José llega optimista a Río tras el triunfo por 2-3 alcanzado sobre el Bolívar el domingo 7 de abril pasado en La Paz en el torneo Apertura de la Primera División.



Aunque el técnico de los 'santos' no desveló la alineación que jugará contra el Flamengo, confirmó el retorno de Carlos Lampe en la portería.

Posibles alineaciones:



Flamengo: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Ren; Gustavo Cuéllar, Willian Arao, Diego; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique y Víctor Gabriel.

Entrenador: Abel Braga



San José: Rodrigo Banegas; Cristian Alessandrini, Edemir Rodríguez, José Marcelo Gómez, Jair Torrico; Helmut Gutiérrez, Edivaldo Rojas, Javier Sanguinetti, Didí Torrico; Rodrigo Ramallo y Carlos Saucedo.

Entrenador: Miguel Ponce.



Árbitro: el chileno Piero Maza, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

Hora: 19:00 (hora de Ecuador)