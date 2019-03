Liga de Quito visita el Maracaná en la segunda fecha del Grupo D (Previa)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito visita este miércoles 13 de marzo de 2019, el mítico estadio Maracaná, desde las 00:30 GMT (19:30 hora de Ecuador) para enfrentarse al Flamengo, en el cotejo válido de la segunda fecha correspondiente a la fase de grupos del Grupo D de la Copa Libertadores.



El partido Flamengo vs. Liga de Quito se podrá ver por Fox Sports Premium para Ecuador en los canales 604 y 1604 HD. Juan José Buscalia, periodista de la cadena internacional Fox Sports, dueña de los derechos de la transmisión de la Copa Libertadores, indicó que el partido se transmitirá en vivo. “Flamengo vs. Liga va en vivo a las 19:30. El partido que no se va a ver en Ecuador será el de River ante Palestino”, expresó en una entrevista con Área Deportiva FM.



Horarios del partido Flamengo vs Liga de Quito

Ecuador: 19:30

Colombia: 19:30

Perú: 19:30

Argentina: 21:30

Chile: 21:30

España: 01:30

Ciudad de México: 18:30

New York: 19:30



Los dos clubes vencieron a sus respectivos rivales en la primera fecha del Grupo D, buscarán afianzarse en el liderato del grupo que se completa con Peñarol de Uruguay y San José de Oruro (Bolivia).



Flamengo es el actual subcampeón del balompié brasileño y está dirigido por el experimentado estratega Abel Braga, quien apuesta al título de campeón de la Libertadores 2019 con una de las mejores nóminas del país -según la prensa deportiva carioca- y en la que sobresalen el portero Diego Alves, el mediocampista Diego y el atacante Gabriel, quienes tuvieron un brillante paso por el fútbol europeo.



La nómina titular del ‘Fla’ se completa con Gustavo Cuéllar (seleccionado colombiano), el defensa Rodrigo Caio -quien estuvo cerca de fichar por algunos clubes europeos- y el mediocampista William Aro.



En el campeonato regional del estado de Río de Janeiro, Flamengo lidera el Grupo C con siete puntos, después de empatar 1-1 ante Vasco da Gama. El gol del ‘Fla’ fue convertido por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, la principal contratación del que es considerado el equipo más popular de Brasil en la presente temporada.



Para ese partido, el DT utilizó un equipo alterno que contó con algunos jugadores de experiencia como el peruano Miguel Trauco, el mediocampista paraguayo Robert Piris, los atacantes Éverton Ribeiro y Bruno Henrique y el propio De Arrascaeta. Una de las principales bajas del entrenador Braga para medirse a Liga de Quito, es el delantero Vitinho quien salió lesionado en el partido ante el Vasco da Gama.

A LDU é apenas o segundo adversário equatoriano que cruza o caminho do Flamengo na Conmebol Libertadores. O primeiro foi o Emelec, que nos enfrentou em seis oportunidades, sendo cinco vitórias rubro-negras e uma derrota. #FLAxLDU pic.twitter.com/QCp8eTZ5Zv — Flamengo (@Flamengo) March 13, 2019



Mientras tanto, Liga de Quito que llegó el lunes a Río de Janeiro, perdió el cotejo de la quinta fecha de la LigaPro ante Macará, también con una nómina alterna en donde solo el guardameta Adrián Gabbarini y Christian Cruz fueron titulares.



El DT Pablo Repetto decidió dar descanso a los habituales titulares para el partido en el mítico estadio Maracaná. Uno de los dolores de cabeza para el estratega uruguayo Repetto es la ausencia del delantero Juan Luis Anangonó quien no se desplazó hasta territorio brasileño por inconvenientes legales.



Para suplir esa ausencia Repetto contará con el uruguayo Rodrigo Aguirre, exjugador del Botafogo, y el colombiano Cristian Martínez Borja, que ya defendió a varios equipos brasileños, entre ellos el propio Flamengo.



En la nómina del conjunto ecuatoriano se destaca la presencia del defensa uruguayo Nicolás Freire, campeón la temporada pasada de la liga brasileña con el Palmeiras de Sao Paulo, y el mediocampista Jéfferson Orejuela, que militó en 2018 en el Fluminense, el histórico rival en Río de Janeiro del Flamengo.

¡Hemos sido amigos en las gradas, ahora seremos rivales en la cancha! @Flamengo, ¡Nos enfrentaremos por primera vez en Copa!

⚽️ #FLAvsLDU

🏆 @Libertadores

📅 Miércoles 13 de Marzo

🕠 19h30

🏟 #EstadioMaracaná

👉 https://t.co/B1a3kNgyIN pic.twitter.com/FeTJGzqCNf — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 11, 2019



La Conmebol designó el sábado 9 de marzo a los árbitros de los 16 partidos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2019 entre el martes 12 y el jueves 14 de marzo. Allí se designó que el árbitro de nacionalidad argentina Germán Delfino sea quien dirija el cotejo.





Posible Alineación del Flamengo: Diego Alves en el arco; Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio y René en la defensa; Gustavo Cuellar, William Aro, Diego y Giorgian De Arrascaeta en el medio campo; Bruno Henrique y Gabriel en la delantera. DT: Abel Braga.



Posible Alineación de Liga de Quito: Adrián Gabbarini en el arco; José Quintero, Nicolás Freire, Carlos Rodríguez y Christian Cruz en la defensa; Jéfferson Intriago, Jéfferson Orejuela, Anderson Julio y Johan Julio en el medio campo; Jacob Murillo y Cristian Martínez Borja en la delantera. DT: Pablo Repetto.