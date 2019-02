FIFA vuelve a señalar los fichajes de menores y castiga al Chelsea, que recurre

LEA TAMBIÉN

Como el FC Barcelona, el Real Madrid o el Atlético años antes, el Chelsea no respetó el reglamento sobre traspasos internacionales de menores y fue sancionado este viernes 22 de febrero de 2019 por la FIFA. No podrá fichar jugadores en las dos próximas ventanas, hasta finales de enero de 2020.

A continuación el club anunció que “recurrirá” esta decisión, “rechazando categóricamente” las conclusiones de las instancias disciplinares de la FIFA.



Los ‘Blues’ reciben también una multa de 600.000 francos suizos, unos 530 000 euros (USD 601 394), y deberán regular la situación de los menores implicados en 90 días.

Multa a la Federación Inglesa





Además la Federación Inglesa ha sido multada con 510 000 francos suizos (USD 578 601) y “dispone de un plazo de seis meses” para clarificar sus reglas en materia de fichajes internacionales de jugadores menores, añadió la FIFA.



La sanción al Chelsea supone un golpe duro para el club, que no podrá fichar jugadores en los próximos mercados de verano e invierno, mientras algunos de sus futbolistas estelares, como el belga Eden Hazard, han expresado su intención de cambiar de aires.



De esta forma la posible salida del mediapunta, que ha confirmado su deseo de jugar en el Real Madrid, no podría ser compensada con la llegada de un jugador de su mismo nivel.



Según la FIFA, el Chelsea no respetó el reglamento con 29 jugadores menores. El club inglés indicó por su parte que la investigación concernía en un principio a 92 futbolistas.



“Nos felicitamos por el hecho de que la FIFA haya aceptado que no hay infracción en 63 de estos jugadores, pero el club está muy decepcionado de que la FIFA no haya aceptado las explicaciones del club en los otros 29 jugadores”, explicó.