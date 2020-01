Vanessa Arauz: ‘Podemos dirigir en Sudamérica’

LEA TAMBIÉN

Vanessa Arauz nació el 5 de febrero 1989. Logró el récord Guinness de ser la entrenadora más joven en dirigir en una Copa del Mundo. Se graduó en el Instituto Tecnológico Superior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El 2013 se hizo cargo de la selección femenina a la que dirigió en el Mundial de Canadá 2015. En los Bolivarianos ganó la medalla de plata.

La entrenadora en España logró obtener su maestría en Fútbol de Alto Rendimiento. En Nicaragua realizó el curso de instructora FIFA y dictó cursos en Sudamérica.



¿Cómo se produce su vinculación a Colo-Colo?

El 26 de diciembre del año pasado se contactó conmigo el vicepresidente del club, Harold Mayne-Nicholls. Me dijo que ellos estaban interesados en conocer cómo era mi trabajo y querían entrevistarme. Me invitaron a ir a Chile del 6 al 9 de enero, para conocer las instalaciones del club, cómo era el manejo, y conversar con los dirigentes. Les presenté mi proyecto y llegamos a un acuerdo.



¿Por cuánto tiempo?

Firmamos un contrato por una temporada, que incluye la participación en el torneo chileno y partidos amistosos. El objetivo de la directiva es clasificarnos a la Copa Libertadores femenina, que se disputará este año en Chile. Además, trabajaremos en coordinación con el resto de cuerpos técnicos de los equipos formativos para gestionar, en conjunto, acciones para motivar, incentivar y fomentar la práctica del deporte entre las niñas.



¿Dirigirá a las divisiones menores?

No, vamos supervisar un poco el trabajo que se realizan en las formativas para manejar todos un mismo modelo de juego, el mismo estilo. Miraremos qué chicas pueden ascender de los equipos Sub 17 y Sub 20 al equipo absoluto.



¿Quiénes le acompañarán en el cuerpo técnico?

De Ecuador no me acompañará nadie, vamos a trabajar con profesionales chilenos con experiencia en el medio. El proyecto del club es formar nuevas profesionales y entregar a la mujer un rol protagónico. El cuerpo técnico tendrá una mayoría de profesionales femeninas.



¿Cómo está conformando el plantel?

A mi llegada, el club ya tenía una base del 90% del equipo, varias de las chicas han jugado en la Selección de Chile. Analizamos con qué contábamos para determinar en qué puesto se podría reforzar. Tenemos un cupo para cinco extranjeras, hemos hecho el pedido a la directiva, entre ellas una ecuatoriana. La presentación será en febrero y se conocerán muchas sorpresas.



¿Con qué jugadoras extranjeras contará?

La directiva realiza las gestiones para contar con jugadoras de Paraguay, Venezuela, Colombia y esperamos contar con una jugadora ecuatoriana. Espero que esta negociación se pueda dar, porque esa es la idea, abrir las puertas a las futbolistas ecuatorianas. Nombres no los puedo dar.



¿Tiene plantel para plasmar su idea futbo­lística?

Sí, tengo la ventaja de conocer a la mayoría de futbolistas porque han jugado en la Selección y, por mi labor como instructora de la Confederación Sudamericana de Fútbol, pude entender cómo es el torneo chileno. El año pasado estuve en Chile, conocí su fútbol, su estructura y eso me ayuda a saber con qué cuento, para implantar un modelo y estilo de juego, aunque la directiva ha sido muy clara. Una de sus principales características es que siempre sale a ganar. Nosotros trataremos adaptar este requerimiento a nuestro estilo de juego.



La directiva de la Federación Ecuatoriana no habló con usted para un retorno a la Selección?

No hubo ningún acercamiento con nadie. Sí hemos conversado con algunos directivos del desarrollo de fútbol ecuatoriano con la realización de la Superliga, pero nada más. De mi parte tampoco hubo una intención clara. No hubo ningún diálogo formal.



¿Cómo mira la contratación de Emily Lima en la Selección de Ecuador?

La conocí en un seminario en Uruguay, hace unos años. Estoy contenta que hayan contratado a una mujer para la Selección. Me gustaría que se vayan sumando entrenadoras del medio a su cuerpo técnico o de las categorías formativas.



¿Cuánto beneficia a las entrenadoras nacionales su contratación?

Como mujer no ha sido tan fácil lograr puestos de trabajo en el fútbol profesional. Es una batalla que, a nivel mundial, muchas entrenadoras vamos peleando. En este caso, se abre un espacio para las entrenadoras ecuatorianas, saber que podemos dirigir en el país y en Sudamérica. Creo que en la Superliga ecuatoriana va a haber mayor interés para que más entrenadoras sean contratadas por los clubes.