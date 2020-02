Vanessa Arauz : ‘Más allá del récord Guinness, marqué un precedente en un medio que es muy duro por ser mujer’

LEA TAMBIÉN

La entrenadora ecuatoriana Vanessa Arauz ostenta desde el 2015, el récord Guinness por ser la DT más joven en todos los mundiales de la FIFA. Tenía 26 años cuando dirigió a Ecuador en su debut en la Copa del Mundo de Canadá ante Camerún.

Pero, la actual entrenador de los equipos femeninos de Colo-Colo considera que en su carrera hay un hecho más importante que el prestigioso récord: abrirse paso como entrenadora, en un mundo como el del fútbol, dominado en su mayoría por los hombres.

En la publicación, Arauz narra su paso por el mundo del fútbol. Contó, por ejemplo, que en su debut como asistente técnica en un equipo de Segunda en Ecuador tuvo que convencer al grupo de futbolistas hombres pateando tres penales. “Ellos no creían que podía ser su entrenadora. Así que les propuse un reto. Si me dicen tres lados por donde lanzar un penalti y acierto, me van a dar la oportunidad de enseñarles (…) Marqué los tres goles y a partir de ahí cambió su forma de trabajar conmigo”, contó en la web.

También habló de la experiencia de clasificarse al Mundial y de la serie de repechaje ante Trinidad y Tobago que se definió con un gol anotado por Mónica Quinteros. Además, mencionó cómo presentó el trámite para ser admitida por Guinness como la entrenadora más joven con 26 años y 127 días, en aquel partido con Camerún. “Más allá del récordo Guinness, marqué un precedente en un medio que es muy duro por ser mujer”, reflexionó.



Arauz prepara al Colo Colo chileno desde inicio de año. Durante esta semana, el equipo anunció la contratación de 11 nuevas jugadoras para la temporada. Está previsto que el cuadro araucano realice una Noche alba femenina, una presentación similar a la del equipo masculino. El rival será Boca Juniors.