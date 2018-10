La FEF realizó el sorteo de la primera fase de la Copa Ecuador, con 24 clubes participantes

LEA TAMBIÉN

Deportivo Quito volverá a disputar un torneo nacional, gracias a un invitación que recibió de la Ecuafútbol. La ‘AKD’ jugará la primera edición de la Copa Ecuador, luego de dos años en los campeonatos provinciales de Segunda categoría.

La Ecuafútbol realizó el sorteo del torneo, la tarde de este 30 de octubre. Para esto, dividieron al país en dos zonas, este y oeste, en las que emparejaron a los equipos en llaves, dependiendo de la cercanía geográfica.



El sorteo se encargó de definir cuál de los equipos iniciará la serie como local, en las 12 llaves. Se dispuso que el campeonato arranque este 10 de noviembre en sus juegos de ida.



Los ‘chullas’ y Everest, de Guayas, son los dos equipos invitados por la FEF. Esta primera fase la completan los 20 campeones provinciales de la segunda categoría y los clubes San Pedro, de Manabí y Spartak, de Morona Santiago, clasificados del fútbol amateur.



Según se informó, se jugarán partidos de ida y vuelta, con eliminación directa. Los seis equipos que ganen sus dos primeras llaves se clasificarán al cuadro principal, que iniciará en el 2019, donde participarán los equipos de las Series A y B.



Álex de la Torre, vicepresidente de la FEF, informó que durante esta semana se enviarán las notificaciones a los clubes participantes. Así mismo, aclaró que los partidos de los clubes de Segunda que disputan el ascenso, se programarán miércoles, para no trastocar su planificación.



Así quedaron definidas las llaves de la primera fase:



Zona Oeste

Águilas (Santo Domingo) vs. Brasilia (Esmeraldas)

Duros del Balón (Santa Elena) vs. Toreros

San Francisco (Cañar) vs. Audaz Octubrino (El Oro)

Valle Catamayo (Loja) vs. La Gloria (Azuay)

Everest (Guayas) vs. Insutec (Los Ríos)

San Pedro (Manabí) vs. Atlético Portoviejo (Manabí)



Zona Este

Dunamis (Carchi) vs. Chicos Malos (Sucumbios)

Espoli (Pichincha) vs. Anaconda (Orellana)

Alianza Cotopaxi (Cotopaxi) vs. Imbabura (Ibarra)

Alianza (Chimborazo) vs. Dep. Morona (Morona Santiago)

América (Tungurahua) vs. Dep. Quito (Pichincha)

Mineros (Bolívar) vs. Spartak (Morona Santiago)

