La FEF no acatará las observaciones de la Secretaría del Deporte

El Directorio de la Ecuafútbol decidió ignorar el documento enviado por la Secretaría del Deporte, respecto al impedimento que tendrían clubes y asociaciones para formar parte del Congreso Ordinario y elecciones del organismo, previstos para el 31 de enero.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la FEF, Álex de la Torre, la tarde de este 23 de enero. “El Directorio decidió defender la autonomía del fútbol ecuatoriano, ningún ente público o privado va a definir quienes conformarán el congreso”, dijo.



Según la cartera de Estado, 17 asociaciones y dos clubes no podrían formar parte del evento, debido a que no han reformado sus estatutos de acuerdo a la actual Ley del Deporte. El organismo envió un comunicado a la FEF, sobre este particular, el pasado 21 de enero.



El Directorio de la FEF sesionó la tarde de este 22 de enero y tras la junta, enviaron un comunicado a la Secretaría del Deporte, a la Conmebol y la FIFA, indicando que no permitirán intromisiones en sus procesos.

La Comisión Electoral de @FEFecuador está integrada por: Dr. Marco Arteaga (P), Ab. Gonzalo Valencia, Ab. Edison Gracia y el Dr. Alberto Montenegro pic.twitter.com/0qDDjt92cD — FEF Ecuador (@FEFecuador) January 23, 2019



De la Torre extendió que las únicas asociaciones que no pueden participar son las dos que fueron suspendidas previamente por el organismo, por temas reglamentarios. Los organismos impedidos son los Pastaza y Napo.



Pese a eso, la FEF aún no ha entregado el padrón a la Comisión Electoral, cuando faltan ocho días para el desarrollo del proceso. Así lo confirmó Marco Arteaga, titular de la comitiva que organiza los comicios.