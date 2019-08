La FEF liquidará el contrato del ‘Bolillo’ Gómez y su cuerpo técnico en 12 cuotas de USD 140 000

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), contó detalles sobre cómo se pagará la liquidación al DT colombiano Hernán Darío Gómez y el procedimiento que seguirán.

En una entrevista con el periodista Carlos Vera, en canal Uno, el domingo 4 de agosto del 2019, Egas habló sobre la ruta a seguir. “El valor se lo combinó en 12 cuotas mensuales para no comprometer los flujos actuales de la Federación. Adicionalmente logramos encontrar financiamiento para esas cuotas”, respondió en una primera parte.



Luego, dio cifras de lo que pagará la FEF. “Serán más o menos USD 108 000 (mensuales) que le corresponde al ‘Bolillo’. Son unos USD 140 000 (mensuales), con su cuerpo técnico. Eso está financiado a tres años en el sector privado, con el sector financiero. Eso no va a comprometer los flujos actuales de la Federación”, explicó Egas.



Así, en un ejercicio sencillo de matemáticas, al multiplicar las cuotas de USD 140 000 por los 12 meses, la FEF terminará pagando a Gómez USD 1 680 000. Haciendo el mismo cálculo con la liquidación de Gómez, el ‘Bolillo’ terminará cobrando USD 1 296 000.



Contó que es desproporcionado el valor que recibirá el director técnico con relación al de sus colaboradores en el cargo. Egas cuestionó que se haya firmado un contrato con una cláusula tan beneficiosa solo para el entrenador y que obligaba a pagar cerca de USD 4 millones en caso de rompimiento unilateral.

Otro de los temas que trató fue la indisciplina del piso 17 y de los cupos que manejó el capitán Vinicio Luna en la última Copa América de Brasil. “La Conmebol otorga 50 cupos para cada delegación. Luego hay 30 cupos adicionales. Alguien se tomó el nombre de la Federación y pidió esos cupos. Fue uno de los coordinadores. Ya estamos por sancionar al responsable. Se tomarán las decisiones en los próximos días”, aclaró.



En la misma entrevista admitió que los coordinadores de selecciones son Claudio Campos, María Echeverría y Pedro Mauricio Muñoz. Sin embargo, no dio el nombre del responsable de lo que pasó con el uso de los cupos.



Una de las preguntas de Vera fue si estaba donando los USD 20 000 mensuales que entrega la Conmebol a cada presidente de las asociaciones miembro por concepto de honorario aclaró que no. Respondió que ese es su único ingreso y que a la FEF no le cuesta su gestión como Presidente.



Anunció que en los próximos días se conocerá más detalles sobre el proyecto de la Federación para el 2020-2030 y el nuevo perfil de entrenador que escogerá la FEF para la Tri.