La FEF designó árbitros y horarios para la fecha 14 del torneo

El partido entre Guayaquil City y Barcelona se jugará en el estadio Christian Benítez, pese a que solicitaron trasladar el juego al estadio Monumental. La FEF negó el pedido porque los clubes no pueden ceder su localía.

Según los ciudadanos, el cambio que solicitaron se debió al interés que genera el juego. A su criterio, la gran cantidad de personas que asistirá al juego podría complicar el operativo de seguridad del estadio Benítez, que tiene capacidad para 10 000 personas.



En la primera etapa el cambio sí se aceptó, pero por "fuerza mayor". En ese tiempo el escenario porteño estaba en remodelación, por lo que pudieron pasar el partido al estadio torero.



Así quedó definida la fecha 15 del torneo:



- Viernes 19 de octubre:

El Nacional vs U. Católica

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiróz

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Jorge Párraga



- Sábado 20 de octubre

Guayaquil City vs Barcelona (16:00)

Estadio Christian Benítez

Árbitro: José Luis Espinel

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Dennys Guerrero



Liga de Quito vs Dep. Cuenca (18:15)

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Juan Carlos Macías

Línea 2: Luis González



- Domingo 21 de octubre

Delfín va Aucas (14:00)

Estadio Jocay

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: David Vacacela



Emelec vs Macará (16:30)

Estadio George Capwell

Árbitro: Vinicio Espinel

Línea 1: Luis Vera

Línea 2: Ricardo Baren



- Lunes 22 de octubre

Tec. Universitario vs Ind. Del Valle (20:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Juan Albarracín

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Edison Vásquez