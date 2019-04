Ecuador será sede de la Copa Libertadores del fútbol femenino en octubre del 2019

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), confirmó que Ecuador será la sede de la Copa Libertadores del fútbol femenino. Lo hizo la noche de este martes 23 de abril de 2019, durante el programa de presentación de la SúperLiga que comenzará el 27 de abril.

“Estábamos en deuda con el fútbol femenino del deporte que amamos”, dijo el directivo, y por eso, su directiva le brindará todo el respaldo para el desarrollo de fútbol en el país.



La Copa Libertadores contará con la participación de los campeones de los 10 países de Sudamérica y se desarrollará en octubre. Aún no se ha decidido en qué ciudad se desarrollará, dependerá de las obligaciones que deberá cumplir, según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol.



En cuanto a la SúperLiga femenina, el torneo contará con la presencia de 22 clubes. Para la primera fase se establecieron dos grupos, dependiendo de la zona geográfica para bajar cotos.



La FEF presentó además el logotipo y el balón oficial. Egas informó que aún no se ha concretado la venta de derechos de televisión, pero que hay una oferta de un canal a nivel nacional que se muestra interesado en transmitir estos partidos.



El torneo ya tiene el respaldo de tres firmas comerciales, pero en los próximos días se realizará un programa especial que organizará el principal auspiciante de la SúperLiga que se jugará entre abril y septiembre.



La otra novedad tiene que ver con el arbitraje. Los cuartetos arbitrales estarán conformados por mujeres. En el país hay 150 profesionales, un número suficiente para dirigir los 10 partidos de cada fin de semana.



Los partidos de la primera fecha, que se diputará el fin de semana son:



En el grupo 1: Carneras UPS de Cuenca vs. Barcelona, Guayaquil City vs. Macará, Mushuc Runa vs. Delfín, Fuerza Amarilla vs. Deportivo Cuenca, y Olmedo vs. Técnico Universitario. Emelec tiene descanso.



Grupo 2: Aucas vs. Independiente del Valle, Quito FC vs. Liga de Quito, Espuce vs. Deportivo Santo Domingo, El Nacional vs. América, y Ñañas vs. Universidad Católica. Espe tiene fecha libre.