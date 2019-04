FEF designó árbitros y horarios para la décima fecha del Campeonato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle buscará sostener el liderato del campeonato nacional LigaPro, este domingo 21 de abril, cuando visite al Macará. Los ‘Rayados’ son los líderes del torneo con 22 unidades.



Así quedó definida la décima jornada:



Viernes 19 de abril

19:15

Olmedo vs. Deportivo Cuenca

Estadio Olímpico de Riobamba

Árbitro: Augusto Aragón

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Paúl Palacios



Sábado 20 de abril

12:00

América de Quito vs. Aucas

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Darío Morán

Asistente 2: Andrés Tola



Universidad Católica vs. Guayaquil City

14:15

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Marcos Romero

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Fernando Zambrano



Liga de Quito vs. Club Sport Emelec

17:00

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Ricardo Romero

Asistente 2: Francisco Vera



Domingo 21 de abril

14:00

Fuerza Amarilla vs. Mushuc Runa

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Juan Aguiar

Asistente 2: Mónica Amboya



Barcelona Sporting Club vs. Delfín SC

16:15

Estadio Monumental

Árbitro: Marlon Vera

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Édison Vásquez



Macará vs. Independiente del Valle

18:30

Estadio Bellavista

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Guillermo Parra

Lunes 22 de abril

19:15

Técnico Universitario vs. El Nacional

Estadio Bellavista

Árbitro: Jaime Andrade

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Juan Cruz