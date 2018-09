La FEF designó árbitros y horarios para la décima fecha de la segunda etapa del campeonato 

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito buscará mantenerse en el grupo de los líderes este sábado 15 de septiembre de 2018, cuando visite al Macará, en el estadio Bellavista de Ambato. Los albos vuelven a jugar en la décima jornada, luego de haber diferido su juego por la novena fecha.

Al momento, los albos suman 13 puntos y ocupan la cuarta casilla de la segunda etapa, mientras que Macará es segundo en la tabla de posiciones, con 16 unidades.



Los seis partidos de la jornada se jugarán entre el viernes 14 y el lunes 17 de septiembre:



Viernes 14 de septiembre

20:00

Aucas vs. Técnico Universitario

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Guilber Gracia

Asistente 2: Juan Aguiar



Sábado 15 de septiembre

15:00

Macará vs. Liga de Quito

Estadio Bellavista

Árbitro: Luis Quiróz

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Juan Cruz



17:30

Barcelona Sporting Club vs. Delfín SC

Estadio Monumental

Árbitro: José Luis Espinel

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: Edison Vásquez



20:00

Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City FC

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Juan Carlos Albarracín

Asistente 1: Jorge Párraga

Asistente 2: David Vacacela



Domingo 16 de septiembre

16:00

Club Sport Emelec vs. El Nacional

Estadio George Capwell

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Luis García



Lunes 17 de septiembre

19:15

Universidad Católica vs. Independiente del Valle

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Darío Morán