El ‘Barça’, pletórico, regresa al Camp Nou

El ‘Barça’ volverá a jugar en el Camp Nou después de un exitoso mes de partidos lejos de su feudo cerrado con dos triunfos seguidos en los clásicos en el Santiago Bernabéu que le permitieron acceder a la final de la Copa del Rey y dar un paso muy importante hacia el título del balompié español.

Si a ello se le une que dejó fuera de combate en ambos torneos a su eterno rival y la eliminación del propio Real Madrid de la Champions el Camp Nou rebosará de satisfacción en un partido sobre el papel sencillo ante el Rayo Vallecano.



Siete puntos es el colchón que tiene el conjunto de Ernesto Valverde sobre el Atlético de Madrid, el único que ha decidido plantear batalla al cuadro azulgrana.



Todo lo que no sea un triunfo del ‘Barça’ este sábado sería una sorpresa mayúscula. El conjunto de Míchel, penúltimo, ha perdido los cinco últimos partidos y está a una derrota de sufrir la peor racha de su historia.



Además, ha perdido sus doce últimos partidos contra el FC Barcelona, al que no gana desde diciembre de 2002 en Vallecas y en el Camp Nou desde el 6 de mayo de 2000.

🔥#BarçaBestGoalEver 🔥

😏Quan l'únic que pot superar a #Messi és ell mateix...

Amb quin gol et quedes?

Vota aquí ➡ https://t.co/fEsNKPjWES pic.twitter.com/o3agzepiIj — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 7, 2019



Justo antes el Atlético de Madrid tiene un derbi de partida incómodo ante el correoso Leganés, ante el que, no obstante, no ha perdido nunca en Primera división y al que ha ganado sus dos partidos en casa sin encajar gol alguno.



Será un duelo además argentino en los banquillos entre Diego Simeone y Mauricio Pellegrino, que con su último triunfo ante el Levante se situó con un margen de diez puntos respecto al descenso.



Acude con bajas por sanción el cuadro pepinero al Wanda Metropolitano, todas importantes: el portero Iván Cuéllar, el defensa griego Dimitrios Siovas y los centrocampistas óscar Rodríguez y José Luis García Recio. El uruguayo Diego Godín será, por el mismo motivo, la principal ausencia para Simeone.



El Real Madrid empezará su travesía hasta el final de temporada sin opción alguna a ningún título tras perder en Copa del Rey y en LaLiga ante el FC Barcelona y en la Champions ante el Ajax. Aunque parece que no tiene nada en juego no se puede despistar más de la cuenta entre lamentos. Está en juego el acceso a la próxima Liga de Campeones. Tiene al Getafe a seis puntos y al Alavés, quinto, a ocho.



Visitará en el último partido de la vigésima séptima jornada al Valladolid, un equipo que le planteó muchos problemas en la primera vuelta y que se está jugando la permanencia y que tradicionalmente no es nada fácil en Zorrilla, donde, en cambio, no pierde desde hace diez años.

Sergio González no podrá contar con Borja, con un edema grado I en la inserción del recto anterior derecho, pero tanto él como sus jugadores tienen que hacer virtud de la necesidad para obtener tres puntos vitales y agrandar la herida del equipo de Santiago Solari, obligado a presentar también novedades por el desgaste físico y psicológico de titulares y por las lesiones sufridas en el último encuentro de hombres como Vinicius, Lucas Vázquez y Gareth Bale, así como por la sanción de Sergio Ramos.



Getafe y Alavés exponen su sueño europeo ante Huesca y Eibar, dos equipos que han mejorado notablemente su situación, el aragonés porque ya tiene a tiro salir de la zona de descenso y el vasco porque su margen ya es de once puntos respecto al peligro.



El que no tiene margen de maniobra es el Sevilla. Con Pablo Machín en el disparadero, el cuadro andaluz no tiene más remedio que poner fin a su racha de cinco partidos sin ganar ante una Real Sociedad que con su progresión, pese a caer en su último partido ante el Atlético, se ha convertido en un rival directo.



Por contra, el Valencia pone a prueba su escalada camino de su objetivo -clasificarse para la Champions- en Montilivi ante el Girona, cuya situación es bastante más confortable que hace dos semanas. Superados momentos muy difíciles, los de Eusebio Sacristán amenazan la progresión de los hombres de Marcelino García Toral.

Fran Escribá, relevo del portugués Miguel Cardoso en el banquillo del Celta, se estrenará este domingo también urgido por la necesidad de los puntos ante un Betis cuya situación también es un tanto delicada, fuera de la Liga Europa, de la final de la Copa del Rey, y sin encontrar la regularidad en LaLiga, lo que provocó las protestas de su hinchada hacia Quique Setién.



El fin de semana ofrece un tercer duelo regional, entre el Levante y el Villarreal, un duelo clave en el que el cuadro valenciano, de ganar, puede dar un paso casi decisivo hacia la permanencia, pues el equipo castellonense, que llegará con el desgasta del compromiso europeo en San Petersburgo, marca el descenso.



La jornada comenzará con Athletic-Espanyol entre dos equipos que pueden pasar a mirar incluso a Europa y olvidarse del peligro de los puestos bajos. Artiz Aduriz, Ander Capa e Iñigo Lekue, lesionados, no podrán entrar en los planes de Gaizka Garitano, y Sergi Darder y el artillero Borja Iglesias se perderán por sanción el choque en el conjunto de Joan Francesc Ferrer Rubi.

Programa de la 27ª jornada:



Viernes 8 de marzo

15:00 (Hora de Ecuador)

Athletic vs. Espanyol



Sábado 9 de marzo

07:00 (Hora de Ecuador)

Alavés vs. Eibar



10:15 (Hora de Ecuador)

Atlético de Madrid vs. Leganés



12:30 (Hora de Ecuador)

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano



14:45 (Hora de Ecuador)

Getafe vs. Huesca



Domingo 10 de marzo

06:00 (Hora de Ecuador)

Celta vs. Real Betis



10:15 (Hora de Ecuador)

Girona vs. Valencia



12:30 (Hora de Ecuador)

Levante vs. Villarreal



12:30 (Hora de Ecuador)

Sevilla vs. Real Sociedad



14:45 (Hora de Ecuador)

Valladolid vs. Real Madrid