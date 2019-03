Mirar los partidos de fútbol en Facebook, un reto para los aficionados 

LEA TAMBIÉN

Christian Jácome, hincha de Liga de Quito, estaba desesperado por ver el juego de su equipo ante Peñarol. Preguntó insistentemente cómo hacerlo en los grupos de Whatsapp a los que pertenece.

Su amigo de colegio, Sergio Recalde, le dio toda la información. A pesar de que sus indicaciones fueron claras, no logró acceder a tiempo a la plataforma para observar el debut de su club en la Copa Libertadores.



Jácome se perdió los primeros 15 minutos del partido. Pudo acceder al cotejo después de responder una encuesta obligatoria.



Recalde no tuvo problemas. Vio el juego de principio a fin sin que la señal se caiga en su Smart TV.



“Me metí a la página de Facebook de Peñarol. Ahí encontré un tutorial de cómo ver el partido. Seguí los pasos y logré disfrutar del cotejo”, aseguró

Recalde, estudiante de leyes y diseñador gráfico de 29 años.



Este jueves 7 de marzo hubo cerca de 300 000 personas conectadas. En redes sociales se reportaron algunas quejas de usuarios. “La señal no es estable”, “se congela la imagen”, “el audio no es bueno”, fueron algunas quejas de los hinchas.



Erik Berrones, de 39 años, no encontró el partido en la página de la Conmebol. A él solo le aparecían juegos de fechas pasadas que quedaron almacenadas en el sistema. Observó el duelo entre albos y carboneros desde su teléfono celular, pero en otras páginas de Facebook que compartieron la señal oficial.