Fabiano, hijo del ‘Chucho’ Benítez, se prueba en el Santos Laguna de México

Fabiano Robinho Benítez Chalá, el hijo mayor de ‘Chucho’ Benítez, está a prueba en la Sub 17 del Santos Laguna, de México, para saber si se queda en el equipo.

Según la nota informativa de Televisa, en esa categoría no se permite el registro de jugadores extranjeros, así que en caso de ser aceptado, tendría que ser registrado con la categoría Sub 20, en donde se pueden registrar jugadores no nacidos en México.



El hijo mayor de Cristían Benítez fue captado en la grada del estadio Corona, en donde presenció el partido de vuelta de semifinales de la Concacaf Champions League en el que Santos se impuso 3-2 a Tigres, aunque no pudo avanzar a la gran final del certamen.



El ‘Chucho’ se formó en El Nacional. Fue goleador en todas las categorías, desde los 12 años.



Llegó a México en 2007 y para el Clausura 2008 fue campeón con el Santos. En 2009 emigró al Birmingham de la Premier League, donde sólo estuvo una temporada, así que regresó a la ‘Comarca Lagunera’ para saltar al América en el 2011.



Fue campeón con las ‘Águilas’ en el 2013. Al finalizar dicho torneo emigró al club El Jaish de Catar, donde solo jugó un partido antes de sufrir el infarto que la quitó la vida.