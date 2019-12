Fabián Bustos es el entrenador 83 que llega al Barcelona Sporting Club

LEA TAMBIÉN

La dirigencia del Barcelona Sporting Club presentó al argentino Fabián Bustos, quien el pasado domingo 15 de diciembre del 2019 se proclamó campeón de la LigaPro ante Liga de Quito. Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de los toreros, aseguró que las negociaciones iniciaron hace varios días, pero que el contrato se firmó este lunes 16 de diciembre.

“Damos el inicio de un nuevo ciclo en Barcelona SC. Pensamos en ganar y ser exitosos y competitivos. Hemos terminado de firmar el contrato en la oficina del club. Delfín SC estaba jugando una instancia decisiva y no queríamos meternos en el medio, sino colaborar con la institución a la que representó dignamente”, dijo el dirigente.



Bustos es el DT 83 en la historia del Barcelona SC. Llega después de ser campeón con Delfín y esto lo tiene motivado. Al igual que con los cetáceos, empezará pretemporada con su nuevo club el 26 de diciembre. Esto, por su pronta participación de la Copa Libertadores, en la fase de repesca.



“Este es el lugar donde siempre soñé estar. Es el club más grande del país. Nos hemos dado cuenta que Barcelona SC está en todo el Ecuador. Donde uno vaya siempre hay camisetas de Barcelona SC. En Ecuador, Barcelona SC siempre es local. En Argentina River Plate y Boca Juniors tienen muchos hinchas, pero siempre juegan de visitante. Acá no. Eso no es normal”, dijo el entrenador argentino, quien desde su primer día trabajará en conjunto con la directiva en la construcción de la plantilla.



Sobre los fichajes nuevos aseguró que se darán detalles en los próximos días, cuando se reúna con los directivos. Incluso aseguró que buscará un arquero y no descartó que llegue Pedro Ortiz, quien le dio su primer título en el país.