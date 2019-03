Los clubes europeos se reafirman en el rechazo al Mundial de clubes FIFA

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Andrea Agnelli, reafirmó este martes, 26 de marzo del 2019, en Amsterdam, el rechazo de los equipos del viejo continente al Mundial de Clubes propuesto por la FIFA.

"Hemos sido muy claros con la FIFA. Todos estamos de acuerdo en que, como se plantea ahora el Mundial de Clubes por parte de ese organismo, no es satisfactorio", dijo Agnelli.



"Se necesitan más detalles antes de comprometerse con un proyecto. Estamos llevando un negocio, y eso significa que debemos tener una visión entera", dijo el presidente de la ECA, que celebró entre el 25 y 26 de marzo su 22 Asamblea General en la ciudad holandesa.



Agnelli dijo que son los clubes, y no la FIFA, quien "hace las inversiones a largo término, en insfraestructura".



"Ellos proponen una competición que podría tener sentido a escala global, pero como se presenta hasta ahora no lo tenemos nada claro", dijo el italiano.