El fútbol español se detiene y se prepara para cualquier escenario por el covid-19

El fútbol español, tras confirmarse el aplazamiento de las dos próximas jornadas en Primera y Segunda división, se detiene en su totalidad a la espera de la evolución de la pandemia del coronavirus y se prepara para afrontar cualquier escenario y tomar las decisiones que sean proporcionales y oportunas.



El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, destacó este jueves la "unión" mostrada por todo el fútbol, incluido el profesional que "se ha sumado por responsabilidad" a la suspensión de las competiciones, y anunció que el próximo día 25 se volverá a evaluar la situación y tomar las decisiones oportunas que aún no pudo especificar, tan solo asegurar que se seguirá trabajando para responder como la ocasión lo precise.



"En un momento difícil todo el fútbol está siendo solidario, desde los benjamines a los más grandes de nuestro deporte. Estoy satisfecho porque el fútbol profesional se suma al camino que desde hace días empezó la Federación que prima la salud de las personas y la integridad de la competición", dijo Rubiales, después de que LaLiga anunciara su aplazamiento al menos durante las dos próximas jornadas tras la cuarentena declarada por el Real Madrid.



El presidente, que compareció en la Ciudad del Fútbol tras la reunión de la Comisión creada para analizar la situación ante la propagación del coronavirus, avanzó que el próximo día 25 se evaluarán los acontecimientos y será cuando se tomen decisiones, así como que la RFEF mantendrá su actividad administrativa aunque paralice la deportiva.



"Desde el primer momento nos pusimos a trabajar. Creamos una comisión de seguimiento que decidió elevar al órgano competente que el fútbol español se parara. Lo hicimos en todas las competencias y en cuanto a la de Primera y Segunda hay elementos de coordinación pero queríamos invitar a LaLiga, escuchar y después suspender el fútbol. Ojalá todo vaya bien y se puedan ir recuperando las fechas", apuntó.



Tampoco, afirmó, está preocupado por las futuras elecciones a la presidencia de la RFEF, que podrían verse afectadas. "Estoy preocupado en este problema, mal haría si esto desviara el foco. A nivel administración la federación seguirá al cien por cien. Las elecciones son un acto administrativo, vamos a seguir adelante con lo estipulado, pero tenemos que centrarnos en el coronavirus, paliar, si el escenario es positivo, tratar de recuperar las fechas, si es más complejo, dar contenido reglamentario que deje al fútbol con un plan claro", manifestó.



No quiso profundizar sobre la posibilidad de que no se pudiera reanudar la competición liguera. "En cualquier caso tenemos que hacer una reflexión de tranquilidad dentro de la enorme dureza que tiene para todo el fútbol en España esta situación", advirtió Rubiales, que recalcó que "todo el fútbol está satisfecho de cómo ha actuado la Federación", que ha "optado por la vía de la salud, de la integridad", así como señaló que ese caso no se ha producido, aunque están barajando "cuatro niveles diferentes, desde el rojo hasta el verde".



"Ese es el rojo, no poder terminar, no es ahora el momento. Cuando llegue daremos cumplida información", manifestó el presidente de la RFEF, quien añadió: "Estamos trabajando, viendo protocolos, trabajando con otras federaciones, con la UEFA. Es tan importante trabajar en todos los escenarios como no sobresaltarnos. Hay que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo bien y el 25 de marzo, si hay que tomar decisiones, se van a tomar en función de las dificultades".



"Las prioridades son las personas", continuó Rubiales, que indicó que si hay garantías de que se pueda seguir con la competición se hará y si no se tomarán otras medidas o se buscarán fórmulas. "No es el momento (para concretar). No tenemos elementos para decir qué va a pasar en mayo. Estamos a mediados marzo".



Señaló que de momento no se ha planteado aplazar al año que viene la final de la Copa del Rey, postergada el miércoles inicialmente sin fecha aún. "Iría en contra de nuestros propios principios", subrayó Rubiales, quien aseveró que barajan tres opciones: la primera jugarla con el estadio lleno de las aficiones de Athletic y Real Sociedad, que no sabe "hoy en día si es realista o no y lo será en tres o cuatro semanas", la segunda jugarla a puerta cerrada, que les "dolería mucho", y otra que, por cualquier cuestión, fuera un virus u otra cosa, no se pudiera disputar, pero recomendó de nuevo "ir paso a paso" y si se diera el caso buscar fórmulas.



Rubiales reiteró que en este "momento difícil" la RFEF se mantiene "en pleno contacto con los organismos internacionales, la UEFA, la FIFA y el Consejo Superior de Deportes para que la coordinación sea total". "Vamos a trabajar en todos los escenarios y que se puedan dar respuestas responsables", apuntó.



Respecto a la posibilidad de que se paralicen también la Liga de Campeones y la Liga Europa, manifestó que "se está hablando de tomar una decisión más o menos inminente en cuanto a competiciones internacionales de categorías inferiores, barajando la suspensión, porque muchos futbolistas además son menores de edad".



Aunque Rubiales es vicepresidente de la UEFA, indicó que "corresponde" al propio organismo continental anunciar lo que se acuerde desde Nyon (Suiza) y precisó que está en contacto directo telefónico con el presidente, Aleksander Ceferin. "Se está trabajando conjuntamente. No es una decisión de un solo país, afecta a muchas asociaciones. Se tomará desde UEFA pero compartiendo con todos los países. Seguramente en los próximos días vamos a mantener comunicaciones más globales entre las 55 federaciones miembro", explicó.



La opción de que se pueda aplazar también la Eurocopa es una decisión que "va vinculada" con el resto, pero insistió que son decisiones que no afectan tan solo a España, sino a las 55 federaciones miembros, y que se debe analizar desde la propia UEFA ver de qué manera se maneja la situación.



Los partidos de finales de este mes, contra Alemania y Holanda, en el Wanda Metropolitano y en el Johan Cruyff Arena, respectivamente, también pueden correr peligro. "Tenemos jugadores afectados, bien porque han dado positivo en el test o bien porque están en cuarentena. Nos pasa a nosotros, a Italia, que no pueden salir de sus fronteras, pero esto es algo global".



"Dos de las ligas más importantes al menos ya están muy afectadas y en ese aspecto no me corresponde a mí tampoco. La UEFA va a tener que explicar su plan. Sabemos que en UEFA prima la salud. Esa reunión en la que estemos todos presentes de manera telemática va a ser importante para que se comunique la decisión a tomar", comentó Rubiales. El máximo organismo futbolístico europeo ha anunciado ya una reunión para el martes para abordar estas cuestiones.



Apuntó que tanto Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, como los responsables de la faceta deportiva de la Federación, José Francisco Molina y Francis Hernández, están al tanto de toda la situación, y que lo que se "pone por encima de todo es la salud de los jugadores", que "no pueden sufrir el más mínimo riesgo de venir a una concentración". "Somos de los países más afectados, jugar aquí puede ser más o menos, y también en Holanda, porque alguno puede transportar ese virus, por lo tanto vamos a esperar a ver qué dice la UEFA", agregó.



Rechazó confirmar o desmentir si hay dos positivos en jugadoras de la Primera Iberdrola o de cualquier otra categoría, porque es un hecho que "está dentro de una disciplina de club y dentro de su propia voluntad de comunicación, son datos médicos". "No me corresponde a mí hablar de determinadas personas si han dado o no positivo, pero sí que confirma que las medidas tomadas días atrás eran las correctas", aseguró.



Cuestionado sobre por qué el fútbol profesional ha sido el último en confirmar la paralización, comentó que "había una resistencia obvia, desde la Liga se había abogado por una decisión diferente".



"Luego, hay una cuestión formal, tenemos que hablar mediante una comisión de seguimiento que existe dentro convenio de coordinación. Se les invitó (a LaLiga), sabíamos de esa resistencia, pero si han cambiado y se han unido al camino marcado por la Federación, es para estar satisfechos, entendemos que es lo más responsable", afirmó.



"Ayer se decidió que todo el fútbol español no profesional parara y paró de manera responsable. El fútbol profesional quería seguir a puerta cerrada. Hoy han cambiado y siguen el camino planeado aquí. Es una buena noticia estar todos unidos, que la prime homogeneidad competición y la salud de las personas", aseguró.