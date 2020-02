Iker Casillas se presentará a las elecciones presidenciales de la Federación Española de Fútbol

LEA TAMBIÉN

Iker Casillas, portero internacional español del Oporto, se reunió recientemente con representantes del Consejo Superior de Deportes y transmitió su interés de presentarse a las próximas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según pudo confirmar Efe en fuentes del CSD se produjo una reunión entre Iker Casillas y la nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano en las últimas fechas, si bien desde el CSD no se pronunciaron sobre el contenido del encuentro.



El programa El Larguero de la Cadena SER adelantó anoche que en la citada reunión Iker Casillas comunicó al CSD que se presentará a las elecciones a la RFEF en 2020 se adelanten o no los comicios.



El nombre de Casillas como oponente del actual presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en las elecciones suena ya desde finales del año pasado.



Las elecciones, que todavía no han sido convocadas, deberían celebrarse, según la reglamentación vigente, en el segundo semestre del año, tras los Juegos Olímpicos de Tokio.



Sin embargo, la actual dirección federativa ha solicitado al CSD adelantarlas al primer semestre alegando la celebración de la Eurocopa del 12 de junio al 12 de julio del 2020.