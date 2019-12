Valverde: ‘Mañana se jugará el partido sin ningún problema; estoy convencido’

LEA TAMBIÉN

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde se mostró "convencido" de que el Clásico de este miércoles 18 de diciembre entre su equipo y el Real Madrid "se jugará sin ningún problema" en el Camp Nou.

La plataforma Tsunami Democrtic, surgida para responder al fallo del Tribunal Supremo en el caso del proceso independentista catalán, ha organizado un movilización, antes y durante el partido, a la que ya se han inscrito más de 25 000 personas.



Sin embargo, a Valverde esta circunstancias no parece preocuparle. "No temo nada para el partido de mañana. Estoy convencido de que se va a jugar sin ningún problema y que la gente va a poder expresarse en el campo libremente en un sentido u otro", contestó cuando se le preguntó si temía que el Clásico pudiera suspenderse como el Rayo Vallecano-Albacete de este fin de semana por los insultos al futbolista ucraniano Roman Zozulya.



En este sentido, el preparador extremeño aseguró que este Barcelona-Madrid lo ha preparado como cualquier otro: "Nosotros estamos al cabo de lo que ocurre, pero también acostumbrados a que siempre haya mucha expectación alrededor de los partidos que jugamos, y especialmente de este. Sabemos lo que se comenta, pero lo que nos preocupa es lo que va a ocurrir durante los noventa minutos. A lo otro no podemos llegar".



Para garantizar la llegada de ambos equipos al estadio, el Barcelona se concentrará, como el Real Madrid, en el Hotel Sofía, a escasos metros del Camp Nou, algo que no es para nada habitual.



Para Valverde, se trata de "un pequeño cambio pero no muy significativo", ya que es lo que hace el equipo en los desplazamientos: "ir al hotel y desde el hotel al campo".



Preguntado por sí se tomaría una café con Zinedine Zidane, si se encuentra con el entrenador del Real Madrid en el hotel, el técnico del conjunto azulgrana prefiere no especular con algo que piensa que no va a suceder. "Antes de un partido será difícil que coincidamos", apuntó.

🔊 Valverde: "Será el primer Clásico para algunos jugadores. Siempre es un partido especial y más si lo puedes vivir en primera persona" #ElClásico pic.twitter.com/jZYu0evPhF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 17, 2019

Ante el Clásico más igualado de los últimos años -ambos equipos comparten en liderato de LaLiga empatados a puntos-, Ernesto Valverde, admitió que "tiene un punto más de trascendencia el que pueda ganarlo", ya que sería "dar un paso adelante antes de que termine la primera vuelta".



Sin embargo, el entrenador del Barcelona precisó que, pase lo que pase mañana, "aún quedará mucha Liga" y que el resultado no será, ni mucho menos, decisivo.



Valverde, que descartó al centrocampista Arthur Melo -"ayer no se entrenó y a ver si lo hace hoy pero es difícil que juegue mañana"-, restó trascendencia a la baja del madridista Eden Hazard.



"Nosotros tenemos que buscar nuestra forma de jugar independientemente de cómo estén en ellos. Tienen bastantes variables y no sé qué puede poner mañana su entrenador, pero tiene a Isco, a Bale, a Vinicius, Rodrygo... Independientemente de eso, nosotros nos tenemos que fijar en nosotros", comentó al respecto.



Lo que sí tiene claro es que una de las claves del partido será parar a Karim Benzema, "un jugador que esta haciendo una gran temporada y marcando goles con facilidad", destacó.



"Es fundamental para nosotros tener a Benzema controlado, sin ninguna duda", insistió Ernesto Valverde, quien recordó que el Madrid "es un equipo que suele jugar bien en el Camp Nou y afrontar los partidos con mucha intensidad" y que "eso es justo lo que esperamos mañana de él".