Un gol de Erick Castillo decidió el triunfo de Xolos ante el Atlante en la Copa Mx

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Erick Castillo convirtió en la noche del miércoles 6 de febrero de 2019, un gol en el minuto 79 para darle a los Xolos de Tijuana una victoria de 0-1 en casa del Atlante de la división de Ascenso en la Copa Mx del fútbol mexicano.

En un duelo enredado, Castillo hizo un recorte en el área y anotó de pierna zurda para darle a los Xolos una victoria con la que mantuvieron vivas sus aspiraciones de clasificarse a octavos de finales al saltar al segundo lugar con 4 puntos, dos menos que el líder, Pachuca.



El Zacatepec del Ascenso venció por 2-3 al Querétaro de Primera y se convirtió en el nuevo puntero de su grupo.

​



El mexicano César Huerta empató en el minuto 47 con un golpe cruzado de pierna derecha y en el 50 hizo una anotación parecida para darle la victoria a su equipo, que llegó a seis unidades, tres más que el Querétaro y los Dorados de Sinaloa, del entrenador argentino Diego Maradona.



En los otros duelos de este miércoles, los Cimarrones le ganaron 1-0 a los Cafetaleros con un gol de Jesús Silva a pase de Erick Espinosa, en tanto Cruz Azul empató 1-1 en casa del León y Mineros-Lobos igualaron sin anotaciones.

​

Resumen: Atlante 0-1 Xolos, J5 - Copa MX pic.twitter.com/lsWk7CKZBT — Xolos (@Xolos) February 7, 2019



La jornada comenzó el martes 5 de febrero cuando el colombiano Roger

Martínez convirtió un par de goles para liderar el ataque del América en su triunfo de 3-1 sobre Necaxa.



América se clasificó a los octavos de finales con las dos dianas de Martínez y una del argentino Emanuel Aguilera que pusieron al equipo en la cima de su grupo con nueve puntos, seis unidades encima de Necaxa y San Luis.



En otros partidos el Puebla venció por 3-2 al Tampico Madero, Atlas, 2-4 a los Leones Ude G y Morelia, 2-1 a los Potros.



El argentino Matías Alustiza hizo tres goles para darle al Puebla la victoria en su estadio ante un Tampico que, a pesar de jugar en el Ascenso, jugó sin complejos.



Atlas se impuso con un ataque encabezado por el uruguayo Facundo Barceló, quien rescató el empate con un cabezazo en el minuto 46 y amplió la ventaja con un golpe de derecha en el 63, en tanto el Morelia firmó su victoria con anotaciones de los peruanos Ray Sandoval e Irven Ávila.



La sexta jornada, última de la fase de grupos, se jugará la el 19 y 20 de febrero con los partidos Correcaminos vs. Morelia, Necaxa vs. San Luis, Veracruz vs. Mineros, Cruz Azul vs. Alebrijes, Tijuana vs. Pachuca, Cafetaleros vs. Guadalajara, Juárez FC vs. Puebla, Pumas UNAM vs. Leones UdG y Dorados vs. Querétaro