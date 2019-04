22 equipos irán por el título de la SúperLiga femenina

LEA TAMBIÉN

El ánimo fue de fiesta, pero también de rechazo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó, de manera oficial, la realización de la SúperLiga femenina de fútbol, que comenzará el fin de semana.

Representantes de los 22 clubes participantes estuvieron en el programa protocolar donde se confirmó que el torneo tiene tres auspiciantes, pero el principal patrocinador será presentado, de manera oficial, en los próximos días.



En cuanto a los derechos de televisión, aún no se ha llegado a concretar la negociación, pues los clubes serán los principales beneficiarios.



“Damos el puntapié inicial a un sueño de miles de niñas y jóvenes”, dijo Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, organismo que lleva adelante la organización de este torneo.



Pidió a las jugadoras “compromiso, dedicación, responsabilidad y esfuerzo” porque el pacto de todos es “crecer y empujar el barco hacia el mismo objetivo”.

¡Una noche histórica para el desarrollo del fútbol femenino! Presentación oficial de la #SuperligaEC 🇪🇨⚽️🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/2Fvk42jcUj — FEF Ecuador (@FEFecuador) 24 de abril de 2019



Reconoció que la Ecuafútbol y los clubes nacionales estaban en deuda con esta categoría. “El fútbol femenino es el deporte de mayor crecimiento en el mundo y había sido postergado en Ecuador”, dijo la noche del martes.



La misión de su directiva es dar todo el respaldo a la organización del torneo, por ello se presentó el logotipo de la SúperLiga y el balón oficial.



El torneo comenzará el 27 de abril y concluirá el 26 de septiembre. Un mes después, el campeón será anfitrión de la Copa Libertadores de América, donde llegarán las campeonas de los otros nueve países de Sudamérica.



Egas dijo que existe la posibilidad de conseguir un cupo adicional para otro equipo ecuatoriano para completar tres grupos de cuatro clubes, incluido el campeón del 2018.



Aún no se ha decidido en qué ciudad o ciudades se desarrollará el torneo, lo que dependerá de las obligaciones que deberá cumplir, según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol.



La SúperLiga tendrá tres fases. En la primera se establecieron dos grupos de 11 clubes. Los grupos se conformaron de acuerdo con la ubicación geográfica.



En cada grupo se jugará un todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, y se clasificarán los cuatro primeros a las semifinales.



De las semifinales de cada región habrá un finalista. Estos se enfrentarán por el título.

La otra novedad tiene que ver con el arbitraje. Los cuartetos estarán conformados por mujeres. En el país hay 150 profesionales, un número suficiente para dirigir los 10 partidos de cada fin de semana. Departamento de apoyo .



Aunque Francisco Egas quería evitar tocar el tema, no pudo. El directivo dijo que, ante la denuncia de supuesto acoso de parte de integrantes del cuerpo técnico y médico a una jugadora de la Tricolor Sub 17, el Directorio estudia la posibilidad de establecer un departamento de ayuda, que capacite a los jugadores, las jugadoras y los entrenadores.



“No solo las mujeres sufren acoso, se podrían registrar casos de acoso de un grande a un chico, o casos de bullying”.



Dijo que el hecho de separar de la Selección a las personas denunciadas en la Fiscalía no es un señalamiento de culpabilidad y que la Ecuafútbol se tomará un tiempo para designar al nuevo cuerpo técnico, pues este año no habrá competencias internacionales.