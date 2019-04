14 equipos buscan un cupo en la Sudamericana donde solo caben siete

LEA TAMBIÉN

14 equipos que tuvieron en marzo su primer contacto en la Copa Sudamericana afrontarán en esta semana el segundo y definitivo encuentro en pos de un cupo en la segunda fase del torneo continental.

La programación, que comenzará el martes y terminará el jueves, definirá la clasificación de siete equipos.



El 19 de marzo el Zulia introdujo un atractivo capítulo en la historia del fútbol venezolano al alcanzar una victoria a domicilio, esa vez por 0-1 en la cancha del Nacional Potosí boliviano.



Y aunque el margen no es abrumador de cara a la cita de este martes, para cualquier equipo resulta un botín apreciable cerrar la serie en casa con tres puntos en las alforjas y un gol marcado en cancha ajena, cuyo valor agregado es decisivo a la hora de dirimir empates.



Ese mismo día de marzo el Colón de Santa Fe goleó en territorio peruano por 0-3 al Deportivo Municipal peruano, cuya misión este martes consiste en demostrar en Argentina que en el fútbol también obran los milagros.

El 19 de marzo también se produjo el 1-1 con el que Unión Española y Musuch Runa sellaron en Chile su partido de Ida. Casi un mes después, el 18 de abril, la cita decisiva se dará en Perú.



El 20 de marzo Independiente FBC y La Equidad igualaron sin goles en Asunción. Ahora el encuentro crucial se producirá en Bogotá este martes.

Ese mismo día de marzo Unión de Santa Fe ganó por 2-0 al Independiente del Valle. No fue un partido cualquiera, al menos para la formación argentina que dirige Leonardo Madelón ya que se trataba del estreno en un torneo internacional. El desenlace pudo haber sido más feliz ya que los jugadores del Tatengue desperdiciaron dos penaltis.



El miércoles el Independiente de Valle tendrá la última oportunidad para cambiar su historia adversa.



El 21 de marzo los colombianos del Rionegro Águilas dejaron salir de Colombia al Oriente Petrolero con un empate a un gol. La cita en Bolivia se producirá el miércoles.

El Montevideo Wanderes derrotó el 21 de marzo por 2-0 al Sport Huancayo, otro equipo peruano en problemas, que este jueves, ahora en casa, tendrá que remar contra la corriente.



La semana anterior se estrenaron en el torneo los últimos doce equipos de la serie.



Un brasileño, Erik del Botafogo, y un ecuatoriano, Michel Estrada del Maracá, lideran con 3 goles la clasificación de artilleros del torneo en la que con uno se apiñan 18 jugadores.



Partidos que dejarán siete clasificados a segunda fase



Martes 16 de abril

Zulia (VEN) vs. Nacional Potosí (BOL)

Resultado del partido de ida: 0-1



Colón de Santa Fe (ARG) vs. Deportivo Municipal (PER)

Resultado del partido de ida: 0-3



La Equidad (COL) vs. Independiente FBC (PAR)

Resultado del partido de ida: 0-0



Miércoles 17 de abril

Independiente del Valle (ECU) vs. Unión de Santa Fe (ARG)

Resultado del partido de ida: 2-0



Oriente Petrolero (BOL) vs. Rionegro Águilas (COL)

Resultado del partido de ida: 1-1



Jueves 18 de abril

Mushuc Runa (ECU) vs. Unión Española (CHI)

Resultado del partido de ida: 1-1



Sport Huancayo (PER) vs. Montevideo Wanderers (CHI)

Resultado del partido de ida: 2-0