Jorge Pinos: ‘Me dolió no haber sido titular con Barcelona Sporting Club’

Entrevista a Jorge Pinos, guardameta titular del Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana.

¿Qué significó jugar la final de la Sudamericana?



Es algo único. Sabíamos que nos jugamos todo por el todo. Mucho de nosotros no habíamos estado en estas instancias en Sudamericana o Libertadores. Sabíamos que es el partido más importante de nuestra vida. Este es mi primer tornero Conmebol. Hace años, cuando aún era amateur, fuimos con el Caribe Juniors a un torneo internacional a Costa Rica. En esa época jugaba conmigo Miller Bolaños. Tenía 15 años y en esa época era un sueño vivir ese tipo de experiencias.



Los que fuimos a esa copa muchos se retiraron y otros no llegaron al fútbol profesional. En mi caso, siempre quise llegar lejos en lo individual y grupal. Ahora estoy contento por lo que estoy consiguiendo.



A inicios del año usted aseguró que su intensión era acercarse lo más que se pueda a la Selección



Siempre he buscado hacer mi trabajo de la mejor manera para que el cuerpo técnico de la Selección se fije en mí. El año pasado me fue bien y ahora estoy haciéndolo mejor. Mi objetivo es defender los colores de mi país.



De salvar la categoría a campeón continental

Ha sido un año intenso y diferente en mi carrera. Con Técnico Universitario salvamos la categoría el año pasado y ahora somos campeones de la Sudamericana. Con mi esposa estamos agradecidos con Dios, porque nos dio fuerza cuando más lo necesitábamos. Ahora vivimos un momento único.



¿Siempre fue arquero?

Siempre fui arquero. Mi padre también lo fue en equipos de Los Ríos. Fue profesional. No lo vi jugar, pero lo he encontrado en los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Recuerdo que cuando llegaba de los partidos me ponía la ropa y los guantes de él para jugar. En la escuela de fútbol Las Palmeras ya me vieron condiciones y pude tener actividad en dos categorías mayores a mi edad.



Entonces lo de arquero lo lleva en la sangre…

(Se rié) Sí, eso me han dicho. También tengo la bendición de ser aquero y poder jugar con los pies.

¿Heredará este amor por el arco a su hijo?

Isaías Pinos, mi hijo, empezó como arquero. Ahora que tiene ocho años ya no lo hace. Se ponía mi primer buzo, que lo tengo como recuerdo. Prefirió ser más jugador de campo. Ahora juega en las escuelas formativas de Independiente.



¿Qué fue lo más duro que le tocó pasar como futbolista?

Hubo momentos muy difíciles en mi carrera. Llegué a desesperarme y llorar porque no jugaba. En el 2016, en Liga de Portoviejo, la nueva directiva sacó a varios jugadores, entre ellos estaba yo. Encontré en mi familia y mi esposa ese respaldo que necesitaba. Me tocó buscar otro rumbo.



¿En la época de vacas flacas le tocó trabajar en otro ámbito?

Sí y no me arrepiento ni avergüenzo. Fueron trabajos sanos que me permitieron llevar comida a mi casa. Eso fue fundamental también para mantenerme fuerte. Fui chofer por unos meses de un medio de comunicación de Manabí.



¿Cómo fue esa época?

Fue una experiencia única. Me tocó hacer varias cosas en ese entonces. Acompañaba a los periodistas a las coberturas. Para mi suerte siempre me tocaba con la gente de Deportes. Cuando llegaba a las canchas me preguntaba por qué no estoy ahí, en las canchas.

¿Ahora entiendes más a los periodistas?

Siempre los he entendido. Estuvo del otro lado y sé que es su trabajo criticar y alagar a los jugadores. Ellos hacen lo mejor que pueden. Tenía 25 años y ya había tapado como profesional. Por eso digo que esa experiencia me fortaleció.



¿Jugar con los pies es algo nato o inculcado en algunos de los clubes en los que jugó?

Me considero arquero líbero y me gusta tener el balón en los pies. Nadie me lo inculcó. Mi padre me aseguró que él jugaba así, pero no tuve indicaciones específicas. Acá en Independiente sí me ayudaron a mejorar y perfeccionar la técnica.



¿Se recrimina por algo que no logró en su carrera?

No me lo recrimino, pero me dolió no ser titular y ganar un título con Barcelona Sporting Club. Fue una etapa que me ayudó para madurar y espero tener la revancha algún día.