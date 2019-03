Énner Valencia y Julián Quiñones acercan a Tigres a semifinales de la ‘Concachampions’

LEA TAMBIÉN

Los delanteros Énner Valencia, de Ecuador y Julián Quiñones, de Colombia, marcaron los dos goles que dieron a los Tigres de la UANL el triunfo por 0-2 frente al Dynamo de Houston, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La victoria permite a los Tigres llegar al partido de vuelta con medio pase para las semifinales del máximo torneo de clubes de la Concacaf.



Aunque los goles no se dieron hasta la recta final del partido, en los minutos 78 y 81, respectivamente, los Tigres fueron siempre superiores en todas las facetas del juego al Dynamo, que nada pudo hacer ante la superioridad de un equipo que se encuentra en otro nivel futbolístico muy superior.



Aunque la primera parte no dejó nada que rescatar, fue soporífera, sin ningún tipo de aliciente futbolístico, con los Tigres a medio gas y en plan entrenamiento, pero siempre en control del balón y las acciones en el medio del campo.



Mientras que los defensas Luis Rodríguez y el brasileño Rafael Carioca eran los mejores jugadores de los Tigres que no creaban peligro, pero estaban siempre con el balón cerca del área del Dynamo, que no generó ninguna oportunidad de peligro.

Nada cambió en la segunda parte, con la misma tónica de juego y el mismo dominio de los Tigres, que cada vez estaban más cómodos y generaban mayor peligro en busca del gol.



Nada cambió en la segunda parte, con la misma tónica de juego y el mismo dominio de los Tigres, que cada vez estaban más cómodos y generaban mayor peligro en busca del gol.



Mientras que el Dynamo apenas generaba peligro y el único disparo que hizo a puerta fue un tiro del delantero colombiano Mauro Manotas que se fue fuera del marco defendido por el portero Nahuel Guzmán, que tuvo un noche plácida.



Luego llegaría la ocasión más clara del partido hasta ese momento, y se dio en el minuto 71 con Valencia que recibió un pase perfecto de Eduardo Vargas que lo dejó solo ante el portero del Dynamo, Joseph Willis, que rechazó el remate cuando ya se cantaba el gol.



Los Tigres ya estaban cerca de conseguir el merecido premio a su dominio y este llegó en el minuto 78 con el primer gol de remate de Valencia que superó a Willis, que nada pudo hacer por evitarlo.

El gol dejó al Dynamo tocado y a merced del equipo mexicano que aprovechó el momento para tres minutos más tarde (m.81) poner el definitivo 0-2 con otro remate perfecto de Julian Quiñones, que al final fue considerado como el mejor del partido.



Los Tigres no dejaron ninguna duda de la gran diferencia que existe entre el fútbol de la Liga MX y la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS), con un equipo como el Dynamo, que lo único que hizo fue correr toda la noche tras el balón, sin tener ideas, ni generar ningún tipo de peligro con su ataque.



El partido de vuelta se jugará el próximo martes, 12 de marzo, en el Estadio Universitario de Monterrey.



El ganador de la eliminatoria se enfrentará al vencedor de la que disputan los Red Bulls de Nueva York de la MLS y el Santos Laguna de México, que en el partido de ida también ganó a domicilio por 0-2.



¡Vamos Tigres! 🐯

Ficha técnica :



Ficha técnica :



Goles: 0-1 (78’: Énner Valencia). 0-2 (81’: Julían Quiñones).



Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Exhibió cartulina amarilla a Jorge Torres (61’), Lucas Rodríguez (86’) y Eduardo Vargas (90+3’) de los Tigres. Mientras que los amonestados por el Dynamo fueron Alberth Elis (63’) y Boniek García (90+2’).



Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputó en el BBVA Compass Stadium de Houston ante 16 809 espectadores.