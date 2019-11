El goleador Énner Valencia quiere que Jorge Célico sea el DT oficial de la Selección de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El delantero Énner Valencia contó que le gustaría que el argentino Jorge Célico asumiera definitivamente el mando de la Selección nacional, luego del triunfo que consiguió la Tri ante Trinidad y Tobago, por 3-0, el pasado jueves 14 de noviembre del 2019.

“Me gustaría mucho que Célico dirija a la Selección de Ecuador. Nos conoce muy bien”, dijo el atacante nacional, que durante el juego ante los caribeños anotó dos goles, con los que alcanzó el récord de Agustín Delgado como máximos goleadores de la Tri, con 31 anotaciones.



Según Valencia, el conocimiento de Célico sobre el fútbol nacional, les sirvió para conseguir buenos resultados en los amistosos. Como interino, el gaucho consiguió victorias ante Perú, Bolivia y Trinidad y Tobago, además de una derrota frente a Argentina.



“Él sabe transmitir sus ideas al grupo. Con él hemos tenido buenos resultados, ojalá los directivos tomen una buena decisión”, refirió el atacante nacional, respecto a la búsqueda que realiza la FEF para contratar al nuevo estratega de la selección mayor.



Por su parte, los principales de la FEF no se han referido a la continuidad de Célico en la selección mayor, luego de que se cayeran las negociaciones con el estratega alemán Jürgen Klinsmann, que era la primera opción que manejaban.

¡Ganamos 3-0! Esta nueva sangre sigue demostrando porqué sigue luchando 💪🏼y soñando en grande🤩!



La Selección ecuatoriana dominó a su rival, Trinidad y Tobago🇹🇹en el Estadio Reales Tamarindos.



El #SueñoDeTodos sigue en pie de lucha rumbo a #QATAR2022 ¡Vamos mi selección! 🇪🇨 pic.twitter.com/oq029U5OzC — FEF Ecuador (@FEFecuador) November 15, 2019



Célico mencionó su ilusión de continuar al frente de la selección mayor. El argentino, por el momento, es el entrenador de la selección sub 23 que disputará el Preolímpico que se disputará en Colombia en el 2020.



“A mí me encargaron de dirigir estos dos partidos, si mañana me encargan la eliminatoria lo hago con gusto. Tengo la ilusión de dirigir la selección mayor, que Ecuador pueda ingresar a la Copa del Mundo y ser altamente competitiva.”, dijo el DT.