Sale a la luz la emotiva historia de Cristiano Ronaldo y hamburguesas en su etapa juvenil en el Sporting

Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores actuales del balompié mundial y ahora estrella con el conjunto italiano Juventus, nuevamente es noticia, al contar en el programa Good Morning Britain una emotiva historia sobre sus primeros pasos en el fútbol y cuando defendía la camiseta del Sporting de Lisboa.

El diario deportivo AS de España recogió esta conmovedora historia de un juvenil Cristiano Ronaldo, quien siempre ha recalcado a los medios deportivos internacionales, los duros momentos que tuvo que atravesar durante su juventud.



En la versión digital de AS se puede leer que Cristiano narró a Good Morning Britain, un programa de televisión difundido durante las mañanas en la red de televisión británica ITV en el Reino Unido y que por lo general, se transmite de lunes a viernes en el horario de 06:00 a 08:30.



Allí, la ahora estrella lusa explicó cómo fueron sus primeros años en el Sporting, en donde apenas tenía dinero y se acercaba junto a otros compañeros del conjunto luso hasta un local de McDonalds, y algunas empleadas les regalaban las hamburguesas que sobraban durante el día. Incluso Cristiano recordaba el nombre de una de ellas: Edna.



Ante esta historia, el medio portugués Renascença emprendió una exhaustiva búsqueda para encontrar a Edna, y consiguieron contactarse con otra de las cajeras que ayudaron en ese entonces al juvenil Cristiano Ronaldo.

En Good Morning Britain el futbolista había expresado su deseo de reencontrarse con ellas y agradecerles con una cena lo que en su día hicieron por él. “Nunca olvidaré ese momento”, expresó un emocionado Cristiano.



La tarea de Renascença obtuvo sus frutos y logró contactar a Paula Leça, (siempre según el Diario AS) una de las protagonistas de la infancia de Cristiano y que en la actualidad ya no trabaja en la franquicia estadounidense de comida rápida.



“Aparecieron frente al quiosco, como si no quisiera la cosa. Cuando había demasiadas hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para dárselas. Uno de ellos era Cristiano Ronaldo, que resultó ser el más tímido. Así sucedió”, dijo Paula Leça en una entrevista al medio portugués.



Además, no tiene dudas en acudir a la cena de la que hablaba el ‘7’ de la ‘Vecchia Signora’ si le llega la invitación.



AS concluye la nota explicando que la vida de Paula Leça ha dado un giro de 180 grados, y sonríe al recordar aquel suceso: “Todavía me estoy divirtiendo. Le había dicho a mi hijo que era mentira, que su madre nunca podría haberle dado una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi marido sí lo sabía, él iba a buscarme allí a veces. Es divertido volver en el tiempo y que muestre su humildad. Sobre la cena, si llega, la gente sabrá que esto no es un invento. Estaré seguro. Lo primero será agradecérselo y ya tendremos tiempo para recordar ese momento”.