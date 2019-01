Dudas sobre el piloto con el que voló Emiliano Sala y llamados a seguir buscándolo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Familiares y amigos del futbolista argentino Emiliano Sala insistieron el viernes 25 de enero de 2019 en que se reanudase la búsqueda de la avioneta en que desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha, mientras surgían las dudas sobre si el piloto tenía licencia para llevar pasajeros.

Romina Sala, la hermana del atacante que el Nantes acababa de traspasar al Cardiff, no desistía en sus esfuerzos por lograr que las autoridades británicas retomasen la búsqueda, abandonada la víspera dadas las “remotas” posibilidades de éxito después de tres días de rastreo sin resultados.



“Sabemos que está acá y lo vinimos a buscar y nos lo vamos a llevar”, dijo con firmeza ante los periodistas en Cardiff, tras una emotiva visita al lugar donde los aficionados hicieron espontáneas ofrendas de flores y mensajes a su hermano.



La hermana del jugador afirmó haberse reunido el viernes con responsables de la investigación, pero no quiso dar detalles sobre el encuentro.



Romina agradeció las muestras de apoyo recibidas de los fans y de gran número de figuras del fútbol, pero no pudo precisar si cabe la posibilidad de llevar cabo una búsqueda con financiación privada.

Fotografía de archivo del 18 de noviembre de 2018 del jugador argentino del Nantes Emiliano Sala durante un partido ante el PSG en Paris. EFE

#NoDejenDeBuscar



Sala, de 28 años, viajaba junto a un piloto en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu el lunes cuando el aparato despareció de los radares hacia las 20:20 GMT (15:20 hora de Ecuador) a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el Canal de la Mancha.



La policía buscó durante tres días y un total de más de 24 horas, explorando el litoral, peñascos e islas con ayuda de tres aviones, cinco helicópteros y varios barcos, antes de abandonar.



En Argentina, a petición del padre del jugador, Horacio Sala, “el presidente Mauricio Macri instruyó al canciller Jorge Faurie para que haga un pedido formal ante los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia a fin de solicitar que se mantengan los esfuerzos de búsqueda”, informó el gobierno en un comunicado.



Incluso el astro argentino Lionel Messi pidió que prosigan las operaciones. “Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano”, escribió el capitán del FC Barcelona en su cuenta oficial de Instagram.



El director general del Cardiff, Ken Choo, dijo a los periodistas “esperar que la misión de búsqueda pueda continuar y podamos localizar a Emiliano”. Y el entrenador del Nantes, Vahid Halilhodzic, consideró que el fin de la búsqueda “es una vergüenza”.



Todos los partidos de la próxima semana comenzarán con un minuto de silencio, anunció por su parte la Premier League.

La licencia del piloto



El diario británico The Times afirmó, citando el registro de la agencia federal de la aviación estadounidense (FAA), que el piloto desaparecido con Sala, David Ibbotson, de 59 años y originario de Crowle, en el norte de Inglaterra, tenía un certificado de pilotaje a título privado.



Por lo tanto, con este tipo de licencia no podía llevar pasajeros cobrando, agregaba el diario, precisando que ese tipo de habilitación requiere más horas de vuelo y de entrenamiento.



Contactada por la AFP, la autoridad civil de la aviación británica (CAA) afirmó “no poder confirmar qué tipo de licencia tenía David Ibbotson”.



Un portavoz de la Agencia Británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) dijo por su parte que su licencia sería revisada como parte de la investigación sobre la desaparición de la avioneta.

“Examinaremos los aspectos operativos del vuelo y eso incluiría la licencia”, dijo. “Nuestro propósito no es determinar culpas o responsabilidades, sino establecer la causa de un accidente”, añadió.



Según la prensa británica, poco antes del despegue Ibbotson le dijo a un amigo por las redes sociales que tenía “un poco oxidado” el uso de algunos controles del avión.



El representante británico del jugador, Mark McKay, explicó el jueves a Sky Sports News haber ayudado a organizar el viaje del futbolista, que tras su firma en Cardiff quería regresar brevemente a Nantes. Encontró una avioneta, dijo, que lo llevase a Francia el sábado y lo esperase para traerlo de vuelta.