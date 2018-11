El ‘Cuco’ Angulo anotó el gol del empate 1-1 del Emelec ante la U. Católica en el Capwell

LEA TAMBIÉN

Jhon Jairo Cifuente (12’, lanzamiento penal) abrió el marcador para Universidad Católica, mientras que Brayan Angulo (24’) anotó para el Club Sport Emelec. El marcador es 1-1 en el estadio George Capwell este sábado 3 de noviembre de 2018, en la continuación de la fecha 17 de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

El conjunto ‘eléctrico’ saltó al campo de juego con el objetivo de abrir el marcador lo más pronto posible y antes de los 15 minutos. Desde los minutos iniciales, Emelec llegó al área rival en tres ocasiones consecutivas: Joao Rojas al minuto de juego remató pero sin efectividad. Después, al 3’ Romario Caicedo se encimó en el área rival pero estuvo en ‘offside’

Al 5’ el cuadro local tuvo la opción más clara de gol. Juan Carlos Paredes recuperó el balón en el área después de una desatención de la zaga de la ‘Chatolei’ y Brian Angulo no pudo definir desde la izquierda



Pero al 10’ llegó la respuesta para la Universidad Católica. Walter Chalá se escapó por la derecha y cuando envió el centro, Marlon Mejía desvió el balón con su mano dentro del área y el árbitro Daniel Salazar no dudó en dictaminar infracción penal. Jhon Jairo Cifuente cobró la pena máxima con un remate de pierna diestra y a media altura para vencer a Esteban Dreer y anotar así el primer gol del partido.

Jhon Jairo Cifuente (16) de la Universidad Católica, anota desde el punto penal el primer gol del partido ante Emelec, en el estadio George Capwell, el sábado 3 de noviembre de 2018. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Emelec intentó responder y tratar de anotar el gol del empate, pero Universidad Católica se defendió con orden e impidió los embates del cuadro millonario.



Para el 22’ Bryan Sánchez buscó el área eléctrica pero la zaga desvió al córner. Emelec no desmayó en su objetivo de anotar el gol del empate, y al 24’ en una vistosa jugada colectiva iniciada por Joao Rojas desde la izquierda. Brayan Angulo habilitó a Romario Caicedo quien devolvió el esférico al ‘Cuco’ Angulo que con un sutil toque, anotó el gol del empate.



Emelec pudo anotar un segundo gol en los minutos 35 y 41 con Romario Caicedo y Dixon Arroyo. En la primera acción, El guardameta Hernán Galíndez tuvo que extremarse para desviar el esférico al córner. Y en la segunda, Arroyo no pudo conectar un remate de cabeza.



Una jugada polémica se produjo al 45’ cuando Brayan Angulo se internaba en el área y fue derribado por Yuber Mosquera. En esta ocasión, el árbitro Daniel Salazar no dictaminó infracción penal.

Un aficionado del Club Sport Emelec en los graderíos del estadio Gerorge Capwell previo al cotejo ante la Universidad Católica. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO





El partido es dirigido por el árbitro Daniel Salazar, asistido por Ricardo Baren y Edison Vásquez. El cuarto árbitro es Byron Reinoso y el comisario es Estéfano Palacios.



Alineación del Club Sport Emelec:

Alineación de la Universidad Católica: