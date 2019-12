Emelec no prestará a sus jugadores para la selección sub 23

LEA TAMBIÉN

La selección sub 23 que se prepara para disputar el Preolímpico de Colombia, no contará con jugadores de Emelec. El entrenador de la Tri, Jorge Célico, confirmó que el cuadro eléctrico es el único que no cederá a sus deportistas.

“Estaban Joao Rojas, Bryan Carabalí y Bryan Cabezas. Enviaron (del club) una carta afirmando que los necesitaban y que no podían cederlos”, dijo el entrenador argentino, en una entrevista para radio La Red.



El torneo se disputará entre el 18 de enero y el 9 de febrero. Los partidos se programarán en Pereira, Armenia y Bucaramanga, según confirmó la Conmebol, que organiza el torneo.



Durante esas fechas, el equipo eléctrico estará en España, debido a sus trabajos de pretemporada. Según la planificación, la plantilla y el cuerpo técnico viajarán a territorio ibérico el 6 de enero, tras cumplir con los chequeos médicos.



El equipo nacional está concentrado en Quito, en la Casa de la Selección, y este 17 de diciembre viajará a Perú (18:30), para jugar tres amistosos con el equipo Sporting Cristal, a manera de preparación para el Preolímpico.



“Tengo fe en lo que podemos hacer en el Preolímpico. Me hubiera gustado contar con todos a quienes quería convocar, pero igual tengo muy buenos jugadores. Dependemos de la buena voluntad de los clubes”, dijo el entrenador argentino, ante la negativa eléctrica.