Emelec empató 2-2 con Dep. Lara en el Capwell y se complica en la Libertadores

Freddy Vargas silenció el estadio George Capwell en el minuto 90 en la noche de este jueves 11 de abril de 2019. Emelec ganaba 2-1 y se dejó empatar en un rápido contragolpe de Deportivo Lara, en un partido que terminó 2-2.

Los hinchas, que ya festejaban la victoria del conjunto eléctrico, no lo podían creer. Un error de marca en el medio campo originó que los venezolanos hicieran tres toques y llegaran al arco contrario para anotar el tanto que los dejan con opciones de clasificarse a los octavos de final de la Libertadores.



Parecía que Emelec se llevaba el triunfo por el despliegue que había hecho en el campo, pero no fue así.



Brayan Angulo fue la figura de los azules, con su doblete en la etapa complementaria. El atacante mostró su mejor rendimiento, tras el ingreso de Gabriel Cortez, que mejoró el juego ofensivo de los azules.



Antes de este cotejo, Emelec no había marcado goles en la presente edición de la Libertadores. El ‘Cuco’ mantuvo su racha, que inició el domingo, ante Macará, por el torneo local.

Ante los venezolanos los porteños nuevamente mostraron un juego irregular, con poca presencia en la portería rival, principalmente en el primer tiempo. En la complementaria mejoraron en la ofensiva, pero evidenciaron errores de marca.



El estadio Capwell se silenció a los 50 minutos, cuando el juez sancionó un penal para la visita, tras una mano de Pedro Quiñónez dentro del área. Lorenzo Frutos anotó para la visita, desde los 12 pasos.



Los locales tuvieron desajustes defensivos, que en dos ocasiones permitieron que los venezolanos quedaran mano a mano con Esteban Dreer, que controló ambas jugadas.



Los goles de Angulo llegaron al minuto 62 y 75. El primero tras un rebote dentro del área, mientras que el segundo fue una jugada combinada, que logró definir con su pierna derecha, ante la salida del golero.



Los próximos partidos de Emelec serán ante Huracán, en Argentina, y frente a Cruzeiro, en Brasil. Los guayaquileños están obligados a sumar fuera de casa para clasificar.

🇪🇨⚽🇻🇪 ¡Empate en Ecuador!



🏆 @CSEmelec y @DeportivoLara igualaron 2-2 y la pelea por el segundo puesto del Grupo B de la #CONMEBOLLibertadores está abierta. pic.twitter.com/nMOTqqeSWK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 12, 2019



El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad uruguaya Esteban Ostojich y estuvo asistido por sus compatriotas Nicolas Tarán y Martin Soppi. El cuarto árbitro fue el también uruguayo Christian Ferreyra.

