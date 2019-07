El representante de Brayan Angulo niega la transferencia del delantero a México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

José Chamorro, representante de Brayan Angulo, desmintió que el delantero de Emelec haya sido transferido. Según circulación de versiones en redes sociales la tarde de este martes 30 de julio del 2019, el deportista habría sido fichado por el Cruz Azul de México, tema que fue descartado por el empresario.

“Hay interés de México, Brasil, Argentina. Siempre van a tener equipos interesados en él, todavía no ha sido transferido”, dijo el empresario cuando se le consultó por Angulo, en una entrevista con radio Sucre.



Angulo está en Brasil, donde disputará el partido de Emelec ante Flamengo, este 31 de julio, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras su retorno al país, se reunirá con su agente para analizar las propuestas.



“El jugador no ha sido vendido, tengo que reunirme con el jugador como lo hago con los otros, no me dejo llevar por rumores”, dijo el empresario. A inicios de año, se especuló con la supuesta transferencia del ‘Cuco’ a Brasil.