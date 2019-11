Ecuafútbol anuncia la implementación del sistema de videoarbitraje (VAR) para tres torneos del 2020

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció la implementación del sistema de videoarbitraje (VAR) para tres torneos del 2020. Así lo anunció este jueves 21 de noviembre del 2019 a través de sus redes sociales. Según la FEF el VAR se usará en los partidos de la Copa Ecuador, la Súper Copa y la Súper Liga femenina de fútbol.

En un video se explica los beneficios del VAR en el fútbol y el concepto de justicia en el fútbol a través del uso de la tecnología. El plan es comenzar a usar el video desde la final de la Súper Copa que enfrentará al campeón de la Copa Ecuador, Liga de Quito, con el campeón que salga del campeonato nacional de la LigaPro que se conocerá en diciembre.



En el video promocional aparecen seleccionados como Ángel Mena, Énner Valencia y Xavier Arteaga gesticulando con sus manos la señal convencional del VAR que hacen los árbitros. También se detalla que el sistema se usa para verificar si fue o no gol, para ver manos en el área, revisar posiciones adelantadas y para estudiar jugadas polémicas.



El uso del VAR se anunció después de los cuestionamientos que hubo a los arbitrajes en las dos finales entre LDU y Delfín. Los arbitrajes de Luis Quiroz y de Roddy Zambrano y de sus cinco asistentes ha sido cuestionado. Incluso, la directiva de Delfín envió un reclamo a la FEF por sentirse perjudicado en el juego de revancha.



El anuncio de la FEF no incluyó los partidos de la LigaPro. Todavía la LigaPro no se ha pronunciado oficialmente sobre el uso del VAR para los ‘playoffs’ ni para el campeonato del 2020. Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, dijo en meses pasados que la implementación del VAR era complicada por el aspecto económico.