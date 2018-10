La Ecuafútbol dejó abierto el expediente de investigación contra el Presidente de Macará y tres jugadores de El Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La comparecencia de los implicados en el supuesto amaño del partido entre Macará y El Nacional, en septiembre del 2018, duró cerca de una hora. La diligencia se inició a las 09:30 y terminó 10:40 de la mañana de este miércoles 24 de octubre del 2018. El expediente de investigación quedó abierto.

Eder Fuertes, Johan Padilla y Ángel Gracia, jugadores de El Nacional, asistieron al llamado de la Comisión Disciplinaria de la FEF. Lo mismo hizo el presidente de Macará, Miller Salazar.



"En esa fecha yo estuve lesionado, no sé porqué se tomó mi nombre es algo que me indigna", dijo Fuertes al salir de la reunión de la comitiva. Aseguró estar dispuesto a regresar cuantas veces sea requerido.



Él y sus compañeros fueron involucrados en un audio, en el que el ciudadano Livinston H.C. conversa con el titular de Macará, para concretar el supuesto acuerdo.

Tres jugadores de El Nacional fueron involucrados en un audio, en el que el ciudadano Livinston H.C. conversa con el titular de Macará, para concretar un supuesto acuerdo sobre los partidos. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO



"Las cosas deben investigarse hasta las últimas consecuencias, se daña nuestra imagen y la del fútbol ecuatoriano", dijo Ángel Gracia tras su comparecencia ante los vocales de la comisión.



Salazar, por su parte, defendió su accionar. Sostuvo que los audios forman parte de una estrategia de extorsión de parte del ciudadano involucrado, que tendría antecedentes en casos similares ocurridos en el 2017, en partidos de la Serie B.



Minimizó además la suspensión que le impuso la LigaPro, organismo que también investiga el tema. "Con mucho respeto, el torneo lo maneja la FEF. La sanción que me impusieron es inconstitucional, no me dieron derecho a defenderme", dijo.