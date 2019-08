Ecuador busca técnico para disputar las fechas FIFA que restan en el 2019

LEA TAMBIÉN

El pasado 6 de agosto del 2019 el directorio de la Ecuafútbol se reunió para empezar a barajar los nombres de los entrenadores que podrían reemplazar a Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, como entrenadores de la Selección mayor. Esto dentro del plazo que se establecieron para contar con un nuevo estratega.

El 5 de septiembre se realizará el primer partido amistoso de la Tri, por fecha FIFA, tras la salida de Gómez, y para entonces la FEF ya aspira contar con un nuevo entrenador. El juego está previsto en el estadio Red Bull, de Estados Unidos, frente a Perú.



Jaime Estrada, vicepresidente del organismo, ratificó que ya están en la búsqueda del nuevo entrenador, así como en la conformación del proyecto con el que buscan potenciar el desarrollo del fútbol nacional, a través de las selecciones.



“Lo ideal sería tenerlo (al DT) en septiembre, no estamos dispuestos a cometer errores ni apresurarnos porque no solo se juega el futuro de la selección sino el del fútbol ecuatoriano”, mencionó el dirigente manabita.



Semanas atrás, el presidente Francisco Egas confirmó el amistoso ante Perú y mencionó que el rival del segundo partido –que también será en septiembre- será una “sorpresa”. Sobre ese tema, Estrada prefirió no ahondar.



Además de los partidos de septiembre, el calendario de la FIFA establece espacio para partidos amistosos en octubre y noviembre. Esto como previa para el inicio de las eliminatorias mundialistas, en marzo de 2020.





