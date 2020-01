La Tri Sub 23 se acogerá al plan establecido para el Preolímpico

LEA TAMBIÉN

Con una delegación de 35 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo, la Selección Sub 23 viajará este jueves 16 de enero del 2020, a las 10:00, a Pereira, vía Bogotá. En esa ciudad jugarán el Preolímpico Sudamericano.

Dentro de la planificación está que las concentraciones y hospedajes se realicen en el hotel Movich de Pereira. Las instalaciones son amplias. Es un complejo hotelero de cuatro estrellas en las que tendrán todas las comodidades.



Los entrenamientos se realizarán en la tarde. Esto, por las altas temperaturas que hay en Pereira. Según Claudio Campos, coordinador de la Selección Sub 23, la prioridad del cuerpo técnico es que los jugadores estén cómodos y aclimatados.



“En este tipo de torneos cortos la prioridad será que el equipo trabaje en la tarde. Pereira es caluroso. En el plan está de que las prácticas se las realice cuando baje la temperatura”, dijo Campos.



Las prácticas serán en el Complejo Deportivo Consolejo, en pleno eje cafetero. Las instalaciones cuentan con todas las comodidades para el alto rendimiento.

Según Jorge Célico, entrenador del equipo, los jugadores están sanos. Hace unos días se recuperaron de un cuadro gripal que afectó a la mayoría de seleccionados.



“Tuvimos un virus de gripe en el grupo, nos estamos recuperando sobre este malestar”, dijo Célico, que además aclaró que el grupo está convencido en poder alcanzar la clasificación a unos Juegos Olímpicos por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano.



En el grupo no estará ningún integrante del ‘staff’ de trabajo del holandés Jordi Cruyff, nuevo DT de la Tricolor Absoluta, ni Antonio Cordón, director deportivo de la Ecuafútbol.



“No viaja nadie de los europeos con nosotros. No sabemos si después llegarán a Colombia a acompañarnos”, dijo Campos.



Durante su preparación para el torneo regional, la Sub 23 jugó ante Aucas, Liga de Quito y Técnico Universitario. En este último cotejo, los pupilos de Célico se impusieron 1-0 en Ambato. El único gol lo hizo José Cifuentes.