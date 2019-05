Pulir la definición, el gran reto de la Selección de Ecuador Sub 20 en Polonia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A Ecuador le gusta tener la pelota y atacar. Llega al área rival con permanentes asociaciones, estableciendo paredes, involucrando a muchos jugadores en el ataque. Así lo demostró en el Sudamericano de Chile, en donde se proclamó campeón y en los dos amistosos jugados en suelo polaco, antes del debut en el Mundial.

La idea de juego está clara y se evidenció en el triunfo ante Panamá (1-0) e incluso en la caída del pasado viernes ante Corea del Sur (1-0). Sin embargo, después del último partido, Célico hizo apuntes importantes antes del estreno mundialista con Japón (jueves 23 en la sede de Bydgoszcz, a las 13:30).



Para el cuerpo técnico, la Selección llega bien hasta el área, construye juego y arrincona al rival, pero, sobre todo ante los coreanos, falló en la definición. Por ello, en las últimas horas, los trabajos frente al arco se intensificaron.



Célico, obsesivo analista del fútbol, miró los videos de los partidos de la Selección y junto a sus fieles asistentes Patricio Lara y Diego Cuvi planificó un trabajo en los días subsiguientes que tenía como principal meta el mejorar la producción de goles.



El fin de semana, por ejemplo, según reportó la Ecuafútbol en su web, las actividades consistieron en: trabajos posicionales con finalización en el arco contrario y pases entre líneas y situaciones de juego a un solo toque.



El entrenador considera que, en eventos como el Mundial Sub 20, los partidos se definen en pequeños detalles, por reducir al máximo los errores en los cotejos. Por ello, durante las últimas semanas, su discurso de cara al grupo fue el mismo: “primero pensamos en Japón. Después en los otros rivales”, dijo el entrenador.



La buena noticia para la plantilla tricolor fue que los dos amistosos no dejaron secuelas en cuanto a golpes musculares o articulares. A dos días del debut ante los nipones, Ecuador tiene disponibles a los 21 jugadores de su plantilla, incluido sus dos arietes: Leonardo Campana, el goleador del Sudamericano Sub 20 de Chile, quien es considerado por la prensa internacional como uno de los talentos a mirar en el certamen y Stiven Plaza, quien se perdió el torneo regional juvenil por haber sido fichado por el Valladolid.



“Es un 9 distinto: por técnica y conducción, podría jugar de enlace o extremo. Tiene facilidad para adaptarse a cualquier forma de juego. Los talentosos como él disimulan bien su posición habitual”, le dijo el entrenador tricolor a la web de la FIFA al referirse a Campana, quien le lleva ventaja a Plaza como posible nueve titular del equipo para el partido ante los asiáticos. En el equipo japonés también hay preocupación por los movimientos de Campana y por sus asociaciones permanentes con los hábiles Jordan Rezabala y Alexander Alvarado.