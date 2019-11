Ecuador jugará con Italia en los octavos de final del Mundial Sub 17

LEA TAMBIÉN

Los partidos de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Brasil se terminó el domingo 3 de noviembre del 2019. Con estos resultados, la Selección ecuatoriana se enfrentará a Italia, el próximo jueves 7 de noviembre, desde las 14:30 (hora de Ecuador).

El combinado tricolor juvenil terminó en el segundo lugar del grupo B. En el primer cotejo, el equipo dirigido por Javier Rodríguez derrotó 2-1 a Australia. Nigeria derrotó a Ecuador en el segundo compromiso, con un marcador de 3-2. En la última jornada, la Tricolor ganó 3-2 a Hungría.



La selección ecuatoriana deberá enfrentar al segundo del grupo F. La expectativa fue hasta el último por conocer al rival. En la última jornada, México goleó 8-0 a las Islas Salomón y Paraguay derrotó a Italia 2-1. El equipo europeo terminó segundo, con seis unidades.



De esta manera, los cruces por los octavos de final quedan de la siguiente manera:



Martes 5 de noviembre

14:30

​Estadio: Pedro Ludovico

Angola vs. Corea del Sur



18:00

Estadio: Pedro Ludovico

Nigeria vs. Países Bajos



Miércoles 6 de noviembre

14:30

​Estadio: Hailé Pinheiro

España vs. Senegal



14:30

Estadio: Walmir Campelo Bezerra

Japón vs. México



18:00

Estadio: Walmir Campelo Bezerra

Brasil vs. Chile



18:00

Estadio: Hailé Pinheiro

Francia vs. Australia



Jueves 7 de noviembre

14:30

Estadio: Pedro Ludovico

Ecuador vs. Italia



18:00

Estadio: Kléber Andrade

Paraguay vs. Argentina



​La última vez que Ecuador e Italia se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en el Sub 20 de Polonia. La Selección derrotó a los europeos 1-0 en el partido por el tercer y cuarto lugar, con gol de Richard Mina. En caso de que la Tricolor avance a cuartos de final deberá enfrentarse al ganador entre Brasil y Chile.