Ecuador vs.  EE.UU. en el Mundial de Polonia es un duelo de estilos similares

Jorge Célico confía en los seleccionados para conseguir la clasificación histórica a semifinales del Mundial Sub 20.

Antes del Mundial, el argentino se planteó como objetivo llegar lo más lejos posible con el equipo ecuatoriano. Ahora que se encuentra a un partido de llegar a la instancia final, asegura que sus pupilos están preparados para lograr otra hazaña.



El estratega dispone de todos los jugadores de la plantilla. No tiene lesionados ni suspendidos para el compromiso de este sábado 8 de junio del 2019 (10:30 hora de Ecuador) ante Estados Unidos, que también busca marcar un hito bajo la tutela del uruguayo Tabaré Ramos.



El charrúa conoce algo de Ecuador. Jugó la Copa América que se disputó en el país, en 1993, y sabe que su rival tiene otro tipo de presiones.



“Son los campeones de Sudamérica, tienen mucho que probar en el campeonato mundial. Sienten que pueden hacer historia. Tienen algunas armas para marcar goles y estamos preocupados por el juego”, advirtió el estratega, en una conferencia de prensa.

Además, defendió el estilo de juego de su plantel. “Nosotros también queremos marcar goles, pero con la diferencia que esta es nuestra tercera vez en unos cuartos de final de un certamen juvenil”, aseguró el entrenador de la selección de las ‘barras y las estrellas’.



Para Célico, tener a todo su equipo a disposición le da tranquilidad. ‘Infla’ el pecho cuando recuerda que Ecuador es la única selección que terminó tercera en la fase de grupos y que sigue con vida en el certamen.



“Somos el único sobreviviente que se clasificó a octavos de final como tercero. Esto tiene mucho que ver con la fortaleza del grupo que enfrentamos. Nos tocaron selecciones complicadas que en su mayoría lograron resultados parejos”, reiteró el estratega argentino.



El cotejo de hoy será parejo por los antecedentes de ambas selecciones. Habrá un duelo táctico en el Gdynia Gosir Stadium. Ramos opta por un fútbol de posesión, de transiciones rápidas y contragolpes letales. Así derrotó a Francia en los octavos de final.

Célico tiene un juego algo parecido. Su equipo es vertical y trata de generar microsociedades.



Ramos hizo un análisis de su rival, en la rueda de prensa. Dijo: “Ecuador es un equipo que ataca muy bien y que mantiene la posesión del balón. Se defiende bien y tiene una trayectoria importante en Sudamérica. Se ve un equipo completo. Nos enfrentamos a un rival que no tiene huecos. Vamos a tratar de hacer nuestro fútbol. Queremos tener la pelota y forzar el juego y de salir siempre hacia adelante. Somos dos equipos que salimos a buscar la victoria”.



Célico sabe que ante Estados Unidos debe cuidarse de los desbordes de los dos extremos de esa selección. Que el esquema 4-3-3 que ha implementado durante el certamen no cambiará, porque fue así que pudieron derrotar a Catar, clasificarse a octavos de final y superar a los franceses, que eran uno de los favoritos para quedarse con el título juvenil.



El viernes 7 de junio, Estados Unidos hizo el reconocimiento del estadio sede del partido de hoy. De clasificarse a la final, el equipo sería el único en haber jugado en todas las sedes del campeonato mundial.



Los estadounidenses disfrutan de su estancia en Gdansk. No hubo tantas restricciones para los jugadores, que salieron en la noche a conocer la ciudad. Sin chaperones y con plena libertad para que puedan disfrutar de sus paseos.