A tres meses del premundial y a seis de la Copa América, Ecuador no tiene DT

Faltan tres meses para el inicio de las eliminatorias sudamericanas y seis para la Copa América y Ecuador aún no cuenta con entrenador o certezas respecto al camino que tomará la dirigencia de la Ecuafútbol.

El martes 3 de diciembre del 2019, la Confederación Sudamericana realizó el sorteo de grupos de la Copa América, que se desarrollará en Colombia y Argentina. Ecuador estará en el grupo B, que se jugará íntegramente en territorio colombiano.



El equipo debutará ante el anfitrión y se moverá únicamente en dos sedes: la capital Bogotá, en donde jugará cuatro de sus cinco partidos, y en Medellín. Allí se enfrentará con Perú, en el estadio Atanasio Girardot.



La Tricolor es la única de las 12 selecciones que participarán del certamen que aún no cuenta con su técnico. El fin de semana, el director de las divisiones juveniles de la Federación, Jorge Célico, fue notificado para acompañar en el viaje a los directivos Francisco Egas y Jaime Estrada al sorteo.



Sin embargo, Célico no será el DT de la Selección mayor. O al menos así lo manifestó públicamente el dirigente Egas, tras el amistoso del pasado 19 de noviembre, disputado en Nueva Jersey ante Colombia. Dicho juego terminó 1-0 a favor de los ‘cafeteros’.



“No se trata de levantar el teléfono y llamar a un DT. No queremos entrar en la lógica del ‘malo conocido’ en el momento de contratar. Buscamos un perfil de profesional que pueda realizar un trabajo coordinado con las juveniles, que entienda nuestra lógica de transformar el fútbol ecuatoriano”, razonó el presidente de la FEF, Francisco Egas.



El proyecto integral que impulsa el organismo tiene demoras. La cercanía de las eliminatorias y del premundial preocupa a entrenadores como Juan Carlos Burbano. “Hemos dado ventaja al no tener un seleccionador. Las relaciones con los grupos de trabajo son relaciones de confianza, que se construyen con el tiempo. Ahora es importante que la Federación pueda sostener al profe Célico. Que él inicie el proceso y después que asista al técnico que vayan a contratar”.



Ecuador no tiene DT desde el 1 de agosto, cuando la Comisión de Selecciones cesó a Hernán Darío Gómez, luego de la Copa América de Brasil, en donde el equipo apenas cosechó uno de nueve puntos.



La lentitud del proceso también complicó el trabajo de la Selección preolímpica dirigida por Célico. El DT tuvo que asumir el mando -de forma interina- del equipo mayor en cinco partidos amistosos (tres victorias y dos derrotas). Sin embargo, según su asistente Patricio Lara, en dichos partidos se usaron 10 jugadores de la Sub 23 con lo cual los futbolistas han tenido actividad.



¿Cuándo se designará al seleccionador? En la FEF no quieren hablar de plazos, al menos públicamente, luego del fracaso en las negociaciones con Jürgen Klinsmann. Ecuafútbol optó por un plan B con el español Fernando Hierro, quien mantuvo reuniones en su país con Egas y con Michel Deller, integrante de la Comisión de Selecciones. Según diario Marca, en los próximos días, el acuerdo podría cristalizarse.