La LigaPro y los clubes de Ecuador analizan que no haya ascensos ni descensos en la temporada 2020

La LigaPro y los clubes analizan la posibilidad de que al final de la temporada 2020 no haya ascensos ni descensos en el fútbol profesional de Ecuador. Las primeras conversaciones entre los directivos se han mantenido en los últimos días.

Así lo reconoció el presidente de la Comisión de Fútbol del Deportivo Cuenca, Juan Serrano, en una conferencia de prensa virtual realizada la tarde de este miércoles 15 de abril del 2020. Allí también participaron Mauricio Vintimilla y Julio Álvarez, presidentes de las comisiones del fútbol femenino y de las divisiones inferiores.



“La idea está manejándose, no puedo mentir, hemos tenido una conversación. Eso tendría que tratar el Directorio y que se tome una decisión al respeto. Para mi concepto eso tendría que ser así: no debería haber este año ascensos ni descensos porque las situaciones han cambiado”, expuso el directivo.

Serrano dijo que cada club o jugador tiene una realidad distinta. Incluso anticipó que pudiera darse la salida de algunos jugadores en caso de que Deportivo Cuenca no pueda cancelar hasta mayo. Él recordó que en esa época o más tarde se abren los libros de pases en Ecuador y en otros países, lo que originaría desvinculaciones.

Ante esa posibilidad, se quedaría el plantel solo con chicos de reservas; mientras Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito tendría mejores posibilidades económicas para buscar cupos internacionales. En el caso del ‘Expreso Austral’, sostuvo, estaría peleando por no descender. “Lo más razonable es que no haya descenso este año", remarcó Serrano.



Es más, el dirigente cuencano dijo que no quiere generar pánico, pero que si no existe colaboración de los futbolistas y cuerpo técnico para aceptar la rebaja de sus salarios, el club no está lejos de una situación aún más complicada en el tema económico. Serrano sentenció: “Es posible una quiebra, estamos más vulnerables que antes”.