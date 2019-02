La ‘Mini-Tri’ se clasificó al Mundial Sub 20 de Polonia 2019 y puede ser campeón del Sudamericano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Uruguay y Colombia empataron 0-0 este domingo 10 de febrero del 2019, en el primer partido de la última jornada del Sudamericano Sub 20 en Chile. Y este resultado permitió a Ecuador asegurarse su boleto para el Mundial de la categoría en Polonia.

Este marcador hizo que el cuadro colombiano se quedara con solo cinco puntos y ya no podrá alcanzar a la ‘Mini-Tri’, que tiene siete y que en el segundo encuentro del día debe enfrentarse con Venezuela. Una eventual derrota ante los llaneros no pondrá en riesgo la clasificación, ya que Brasil solo tiene dos unidades y en el duelo de fondo se medirá contra Argentina.



En el peor de los casos, si los últimos resultados son adversos (derrota ante Venezuela y victoria ‘canarinha’), Ecuador entrará al Mundial como cuarto clasificado junto con Argentina, Uruguay y la ‘Vinotinto’.



Curiosamente, la ‘Mini-Tri’ también puede convertirse en campeón del

Sudamericano. El empate entre charrúas y colombianos dejó al cuadro celeste con ocho puntos. Si Ecuador vence a Venezuela, sumará 10 y bastará con un triunfo de un gol de diferencia de Brasil ante Argentina en el juego de fondo. Así, la ‘Albiceleste’ se quedará con nueve unidades y los

pupilos de Jorge Célico lograrán una hazaña histórica.



El resto de la programación final del Sudamericano está así: Ecuador vs. Venezuela (17:50) y Argentina vs. Brasil (20:10).