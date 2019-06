Ecuador con variantes se enfrentará a un Chile que buscará los cuartos de final de la Copa América (Previa)

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección de Ecuador se enfrentará a su similar de Chile este viernes 21 de junio del 2019 desde las 23:00 GMT (18:00 hora de Ecuador) en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahia, Brasil en el cotejo válido de la segunda fecha del Grupo C de la Copa América.

El combinado tricolor presentará múltiples variantes respecto a la alineación que cayó por goleada (4-0) ante Uruguay. La más llamativa, Luis Antonio Valencia no estará en el rol titular ante Chile al igual que Arturo Mina, Béder Caicedo y Ayrton Preciado quienes estarán en la banca de suplentes.



Con estas variantes, ‘Bolillo’ Gómez pretende mejorar el funcionamiento colectivo de la Tri de cara ante el conjunto chileno, actual Bicampeón de la Copa América y también favorito a adjudicarse el título en Brasil.



El principal desafío del estratega Gómez en estos últimos días ha sido borrar las caras largas y levantar la moral de sus jugadores. Esa tarea lo llevó incluso a protagonizar una curiosa estampa, cuando el colombiano se lanzó con unos pasos de salsa en el entrenamiento del martes en Salvador. Eso dibujó sonrisas en los rostros de los futbolistas y el estado de ánimo de a poco fue cambiando previo a la hora del partido ante los chilenos.



El intenso trabajo psicológico y motivacional ha ido de la mano de la preparación estratégica para contrarrestar las fortalezas de Chile y corregir los aspectos que fallaron ante Uruguay.





Mientras tanto, en la Selección de Chile la goleada propinada a Japón, llenó de optimismo a toda la delegación araucana que venía de obtener discretos resultados en los amistosos de preparación de los últimos meses.



Pese a que en algunos pasajes de aquel cotejo el conjunto nipón logró poner en aprietos a la zaga chilena, el equipo del colombiano Reinaldo Rueda hizo gala de una contundencia ofensiva poco habitual que espera mantener para el resto del campeonato. La concentración chilena discurrió en un ambiente de absoluta calma y tranquilidad. Sin polémicas, lesiones ni contratiempos, Chile ha arrancado con buen pie la defensa de los títulos obtenidos en las dos últimas Copas América.



Es así que Rueda no tiene pensado introducir cambios en el once titular para enfrentarse a Ecuador y repetirá la alineación que jugó ante Japón, posiblemente -según la prensa deportiva chilena- el equipo más en forma del que dispone Rueda en este momento.



La idea del técnico es no intervenir un once que funciona, especialmente en ataque, con un Eduardo Vargas encendido que ya se ha convertido en el máximo goleador de Chile en la historia de la Copa América.

Ninguna de las selecciones pudo reconocer el césped del Arena Fonte Nova debido al delicado estado de la cancha, afectada por las intensas lluvias en Salvador de Bahía, que conllevó a los organizadores pedir a las selecciones que no se ejerciten en el estadio el día antes del duelo, tal como establece el reglamento.



Una victoria de Chile le daría el acceso a los cuartos de final y dejaría a la Tri el borde del abismo con la única opción de golear a Japón en la última fecha como para aspirar a clasificarse a la siguiente ronda como uno de los dos mejores terceros del torneo.



Pero si Ecuador se impone, entrará de lleno en la lucha por la clasificación y el grupo liderado por Uruguay, se tornará interesante.



El estado de ánimo y futbolístico difiere en las dos selecciones. Chile inició su andadura en la copa con un contundente 0-4 ante Japón y Ecuador encajó ese mismo resultado ante los uruguayos.



Combinación de archivos de fotos creadas el 19 de junio de 2019 que muestran al entrenador colombiano Reinaldo Rueda (izq.) durante el Grupo C de la Copa Améric y el entrenador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, conduciendo una sesión de entrenamiento en Toca da Raposa en Belo Horizonte, Brasil, el 15 de junio de 2019. AFP

El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad argentina Patricio Loustau.



Posible Alineación de la Selección de Ecuador: Alexander Domínguez en el arco; Pedro Pablo Velasco, Gabriel Achillier, Robert Arboleda y Cristian Ramírez en la defensa; Jefferson Orejuela, Carlos Gruezo, Jhegson Méndez en el medio campo; Ángel Mena, Énner Valencia y Romario Ibarra en la delantera. DT: Hernán Darío ‘Bolillo ’ Gómez.

Posible Alineación de la Selección de Chile: Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour en la defensa; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal en el medio campo; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en la delantera. DT: Reinaldo Rueda.