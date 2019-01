Ecuador venció 1-0 a Argentina y lidera el Grupo B del Sudamericano Sub 20 

LEA TAMBIÉN

El gol de Alexander Alvarado (54’) anotado en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca, ante su similar de Argentina este martes 22 de enero de 2019, fue suficiente para que la Selección ecuatoriana de fútbol Sub 20, sume seis puntos y se mantenga como líder del Grupo B en el Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Chile.



El cotejo se inició con dominio de balón, velocidad y presión en el área contraria de parte de la ‘Albiceleste’ con dos remates al arco de Pedro de la Vega en los minutos 6 y 7. El último obligó al golero Moisés Ramírez a extremarse para desviar el balón.



Argentina mantuvo la presión en ataque y llegó al área rival al 13’ cuando Maximiliano Romero tomó el esferico desde la derecha, pero su remate no fue efectivo. Después, la ‘Albiceleste’ cobró cuatro tiros de esquina que no fueron despejados por la zaga tricolor.



Después de esta presión, la ‘Mini-Tri’ pudo salir del asedio gaucho y se acercó al área rival en dos ocasiones. La primera fue al 17’, cuando Alexander Alvarado por la banda derecha en un rápido contragolpe, no pudo habilitar a Jordan Rezabala que complementaba la jugada por el otro sector. La segunda fue al 21’ cuando Jordan Rezabala robó el balón desde el medio campo, habilitó a Leonardo Campana que se escapó por la derecha y envió el centro a Gonzalo Plata que remató de cabeza pero envió el esférico sobre el horizontal del arco defendido por Manuel Roffo.



Argentina recuperó la posesión del balón y llegó con cierto peligro al área ecuatoriano. Santiago Sosa (27’) cobró un potente tiro libre recostado por izquierda y que fue atajado por el golero Ramírez. Después, Maximiliano Romero al 43’ ensayó un potente remate que salió desviado.

Para el segundo tiempo, las dos escuadras saltaron al campo de juego buscando abrir el marcador. La ‘Albiceleste’ al 48 intentó vulnerar el arco ecuatoriano con un potente remate que fue desviado por Moisés Ramírez.



Pero la respuesta de la ‘Mini-Tri’ llegó al 55’ desde la izquierda. En una jugada personal, Alexander Alvarado, delantero de Sociedad Deportiva Aucas en el vértice fuera del área, eludió marcas y ensayó un remate que se coló por bajo del golero Manuel Roffo y anotó así, el primer gol del partido.

Argentina sintió el gol y al 60 provocó un tiro libre en la frontal del área cuando Jordan Rezabala desvió el esférico con la mano. Maximiliano Romero cobró la infracción pero el balón salió desviado sobre el horizontal.



El conjunto ecuatoriano pudo incrementar la ventaja en el marcador en dos oportunidades. Al 72’ Gonzalo Plata desde el sector derecho, ensayó una vistosa jugada -con túnel incluido- y derivó en Emerson Espinoza que no pudo definir. Y, al 77’ Marlon Medranda desbordó por la izquierda y Alexander Bolaños que había ingresado en sustitución de Alexander Campana no pudo definir con un remate de cabeza.



Los minutos finales del cotejo guardaron emoción porque Argentina, presionó nuevamente en el área contraria mientras la ‘Mini-Tri’ exhibió una buena defensa con el golero Moisés Ramírez como la figura excluyente. Gonzalo Plata al 89’ pudo anotar el segundo gol tricolor pero su remate con pierna derecha, remató desviado.



Argentina respondió con Adolfo Gaich en dos ocasiones consecutivas pero el golero Ramírez estuvo atento para dejar en cero el arco ecuatoriano.



La ‘Mini-Tri’ jugará ante su similar de Perú en la cuarta fecha del Grupo B el jueves 24 de enero de 2019, desde las 20:10 GMT (15:10 hora de Ecuador) en el estadio Bicentenario La Granja.





El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad boliviana Gery Vargas.



Alineación de la Selección de Argentina Sub 20:

Alineación de la Selección de Ecuador Sub 20: