Los Dorados de Maradona incursionarán en casa del Zacapetec en partido clave

Los Dorados de Sinaloa del entrenador Diego Armando Maradona se meterán el sábado 6 de octubre de 2018, en casa del Zacatepec en busca de tres puntos que pueden meter al equipo en la zona de clasificación en el Ascenso del fútbol mexicano.

En la undécima jornada del torneo Apertura 2018, los Dorados, novenos de la clasificación, buscarán su primera victoria como visitantes ante un rival con altibajos en el campeonato, ocupante de la décima posición.



Después de haber sido eliminados la pasada semana en la Copa Mx, los Dorados han concentrado sus fuerzas en alcanzar la liguilla en el Ascenso y una vez en ella ser candidatos al título.



Desde que llegó Maradona, el equipo ha tenido un alza de rendimiento con dos triunfos y un revés, pero le queda el pendiente de ganar fuera de su estadio, lo cual intentará mañana de la mano de quien como futbolista fue campeón mundial en México 1986.



Maradona ha insistido en mostrar un fútbol ofensivo. Con una filosofía de juego basada en tener la pelota la mayor parte del tiempo, los Dorados cambiaron su rostro desde la llegada del nuevo entrenador y si mañana ganan estarán entre los ocho mejores a falta de cuatro partidos.

Este sábado el equipo apostará a ganar balones en la mitad de la cancha y que los volantes sean abastecedores de pelotas del ecuatoriano Vinicio Angulo, que con una velocidad por encima de lo normal, capacidad de ganar los regates y puntería suma cuatro goles en tres partidos con Maradona.



Los locales saldrán a aprovechar las condiciones a favor en casa con el delantero Luis Alberto Márquez, listo para castigar a la defensa de los Dorados en un partido rodeado de expectativas por la presencia de Maradona y que debe desarrollarse a buen ritmo porque ambos cuadros necesitan puntos para entrar a la zona de liguilla.



En un debut soñado, el pasado 17 de septiembre los Dorados golearon por 4-1 a los Cafetaleros de Tapachula, fueron vencidos 1-0 por los Alebrijes de Oaxaca el 22, pero el pasado sábado reaccionaron con dos goles de último momento y superaron por 2-0 a los Leones de la UdG.



La undécima jornada del Ascenso empezará hoy con los partidos Potros vs. Juárez, Atlante vs. San Luis y Correcaminos vs. Celaya, y mañana, además del Zacatepec vs. Dorados, tendrá los duelos Cafetaleros vs. Venados, Alebrijes vs. Tampico Madero y Leones UdG vs. Mineros.