Controversia entre dirigentes de Barcelona SC ﻿revela acuerdos internos

Ramón Barredo, vicepresidente administrativo de Barcelona SC, reconoció que hay "grupos" en el Directorio del equipo, que estarían en desacuerdo respecto del manejo administrativo y financiero del cuadro porteño.

La directiva de Barcelona SC fue electa en octubre de 2019 y posesionado en diciembre del mismo año, ellos habían firmado un acuerdo que evitaba discusiones internas. A poco más de un mes de su oficialización se registró el primer desacuerdo.



"Supuestamente yo era parte de la comisión deportiva del club y no me han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que le ofrecimos a los socios que nos eligieron. El grupo de Alejandro (Alfaro) no nos toma en cuenta para nada", dijo Barredo, en radio Caravana.



Según se pudo conocer, la división surgió debido a que un equipo de directores, formado por Esteban Noboa, David Concha, Ramón Barredo y otros, propusieron una estrategia de desendeudamiento, ligada a una institución financiera.

"No se ha puesto un límite al endeudamiento, no se ha fijado el presupuesto para este año, no se nos a permitido cumplir lo que se prometió, ese es el descontento", dijo Barredo, respecto a su descontento.



Minutos después, la misma emisora entrevistó a Xavier Salem, vicepresidente financiero, quién descargó contra su par. Lamentó que temas internos hayan sido expuestos en medios de comunicación.



"No hemos tenido compromisos previos con nadie, lo que queremos es que Barcelona no tenga nada que ver con intereses personales ni políticos", dijo el directivo, cuando se le consultó sobre los dichos de su compañero.



A decir de Salem las comisiones se conformaron en las reuniones del Directorio, por votación mayoritaria. Por eso, cuestionó las declaraciones de supuesta exclusión que dio Barredo.



"Estoy sorprendido de escuchar a un vicepresidente antes de iniciar el campeonato, que quiera desestabilizar al club desde adentro", dijo Salem. El Directorio del conjunto guayaquileño se reunirá este 8 de enero.



Las diferencias originaron que se difundieran documentos internos en las redes sociales, en donde se piden a los dirigentes que no se beneficien económicamente del club, que no se contraten a familiares de directivos, respetar el presupuesto.