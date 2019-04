Anterior directorio de la FEF omitió las denuncias de acoso

LEA TAMBIÉN

El anterior Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol -que presidía Carlos Villacís- conocía las irregularidades que sucedían en la Selección Femenina, tras la salida de las entrenadoras Vanessa Arauz y Wendy Villón.

Arauz estuvo al frente de las selecciones nacionales del 2013 hasta marzo del 2018. En el 2015 dirigió a la Tri que jugó el Mundial en Canadá.



Como jefe de las selecciones ecuatorianas femeninas decidió invitar a Wendy Villón para que dirija a la Selección Nacional absoluta en la Copa América, mientras ella se quedó con la Sub 17 y Sub 20 que jugaron los torneos sudamericanos clasificatorios a los Campeonatos Mundiales.



Ninguna de las tres selecciones logró el propósito y Arauz puso su cargo a disposición, además, porque se convirtió en instructora de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la FIFA.



La Comisión de Selecciones y la Comisión de Fútbol Amateur, que dirigía al fútbol femenino, decidió encargar las selecciones a Luigui P. y su cuerpo técnico conformado por Andrés E. y Tomás A., además de la fisioterapeuta Karina Aguirre y la doctora Wendy Montiel, a quien no se le renovó el contrato y en su lugar ingresó Héctor B.

En abril del 2018 comenzaron los entrenamientos con la Selección Sub 17, jugadoras menores de edad, con las que empezó a trabajar el cuerpo técnico de Luigui P.



Según la denuncia que registró la jugadora María G. en la Fiscalía, las primeras acciones de supuesto acoso que recibió fueron en mayo del 2018.



En agosto, un grupo de tres futbolistas informó a sus padres y a club al que pertenecen por el trato grotesco que recibían de parte de tres integrantes del cuerpo técnico.



Las tres futbolistas presentaron una denuncia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); se dio a conocer que las jugadoras recibían apodos por su apariencia física por parte de los miembros del cuerpo técnico. Hubo dos sobrenombres que fueron los más mencionados: ‘culona’ y ‘mijín’.

Cronología



Agosto 2018

El club San Francisco de Quito envió un comunicado a Carlos Villacís, denunciando al cuerpo técnico de la Tri.



Octubre 2018

Tres jugadoras denunciaron, en la FEF, los casos de trato grotesco, discriminación y acoso sexual.



Noviembre 2018

Luigui P. y Andrés E. viajaron como observadores al Mundial femenino, pese a las denuncias.



Abril 2019

María G. realiza la denuncia al entrenador, a uno de sus asistentes y al médico, por supuesto acoso.

Además, había discriminación en la entrega de uniformes deportivos. Se los negaba a quienes no aceptaban las bromas de doble sentido, pero lo más preocupante fue la omisión a las recomendaciones que hizo la entonces médica de la Selección.



Según el informe médico, que consta en la FEF, se recomendó descanso a una de las futbolistas que recibió un golpe en la cabeza, acogiendo el dictamen de la FIFA para precautelar su salud, pero no se respetó el diagnóstico.



Otra de esas omisiones perjudicó a una de las futbolistas denunciantes, quien no pudo jugar por 30 días en su club. La doctora Montiel recomendó el descanso, sin embargo jugó un amistoso en Colombia y su lesión se complicó.



Ni el entonces presidente Carlos Villacís ni Amilcar Mantilla y Antonio Pozo, dirigentes del fútbol amateur y del femenino, emitieron una respuesta ante estas quejas.

Las jugadoras se reunieron con Jorge Célico, director de las Divisiones Formativas de la FEF, pues sus padres temían por sus hijas menores de edad, que fueron convocadas a un microciclo en Guayaquil.



En una grabación, proporcionada a este Diario, las futbolistas denunciaron los tratos recibidos y revelaron acoso de parte de uno de los miembros del cuerpo técnico de Luigi P.



En el audio, se escuchan frases de contenido y propuesta sexual, sin considerar que se trataba de menores de edad.



En la reunión también estuvo Antonio Pozo, quien le dijo a este Diario que no hizo nada porque no había una denuncia en la Fiscalía y que una denuncia verbal no significaba nada.

Además, declaró que el responsable de que el DT Luigi P. y Andrés E. continuaran en sus cargos fue la Comisión de Selecciones.



Como presidente de la Comisión que manejaba el fútbol femenino, Pozo no elevó el caso al Directorio de la Ecuafútbol y, por el contrario, Luigi P. y Andrés E. fueron enviados a observar el Mundial femenino, en Uruguay.



Este Diario conoció que una de las afectadas tuvo que recibir ayuda psicológica y prefirió vivir en otro país.



El DT Luigi P. negó las acusaciones. Dijo que respalda a los integrantes de su cuerpo técnico, incluido al doctor Héctor B., con quien laboró en ocasiones anteriores.



Dijo que es mentira la denuncia que uno de sus asistentes invitaba a jugadoras a su habitación en horario nocturno. “Eso lo tienen prohibido”.



Francisco Egas, presidente del actual Directorio, admitió que existen las cartas y denuncias en la FEF y que prestará facilidades para las investigaciones.