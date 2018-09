Maradona elogió al ecuatoriano Vinicio Angulo por los tres goles que hizo para Dorados de Sinaloa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diego Armando Maradona, entrenador del Dorados de Sinaloa, elogió al delantero ecuatoriano Vinicio Angulo, después que este anotara tres goles en el triunfo de 4-1, en el partido de la noche del lunes ante Cafetaleros de Tapachula, por el Ascenso del fútbol mexicano.





"MIRÉ PARA ARRIBA Y PENSÉ QUE ESTABA EN LA CANCHA DE BOCA"#AgendaFOXSports Diego Maradona destacó a la afición de Dorados, aunque sólo hayan ido sólo 10 mil seguidores pic.twitter.com/gFHrBYNgvz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 18, 2018



​Maradona le dijo gacela, por la velocidad del delantero en el partido. También lo llamo ‘Vinicius’, en lugar de Vinicio.



“Él no tiene que hacer un pase para correr, puede hacer dos, los que tienen fibras rápidas tienen un cuarto de las fibras rápidas de Vinicio”, explicó.



“Viste que es una gacela. Es imparable. Él no tiene que hacer un pase solo para correr, él puede hacer dos pases. Todos los que tenemos la fibra rápidas, no tenemos un cuerpo de la fibra rápida que tiene Vinicio”, reconoció el

entrenador, en la conferencia de prensa, después del partido, la noche del lunes.



Maradona reemplazó a Angulo, en el segundo tiempo. ​“Lo saqué porque merecía toda la ovación del estadio”.